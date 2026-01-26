İstanbul ESENLER su kesintisi! 26-27 Ocak İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Esenler ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Ocak İstanbul Esenler su kesintisi saatleri...
ESENLER SU KESİNTİSİ
İSKİ Esenler su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: ORUÇ REİS MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 26.01.2026 15:14:11
Tahmini Bitiş Tarihi: 26.01.2026 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185