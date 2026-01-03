İstanbul elektrik kesintisi! 4-5 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Bayrampaşa

Bayrampaşa ilçesinde 5 Ocak 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Altıntepsi Mahallesi Akpınar ve Şair Baki sokakları ile Terazidere Mahallesi 60. Yıl, Akpınar, Asude, Aydın, Baki, Ela, Esenler, Fidan, Filiz, Kırım, Manastır, Melek, Sultan, Taş, Zümrüt, Çamlık, Şeyh Şamil ve Şimşek sokakları etkilenecektir.

Bağcılar

Bağcılar ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde 5 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti 1951, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1964, 1965, 1969, 1970 ve 1921 numaralı sokaklar ile Hacı Bektaşi Veli Sokağı'nı kapsayacaktır.

Aynı ilçenin Yavuz Selim Mahallesi'nde ise 5 Ocak 2026 tarihinde saat 12.00 ile 16.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 969, 970, 971, 972, 976, 977, 979 ve 983 numaralı sokaklar ile Birlik ve Mehmet Akif sokakları etkilenecektir.

Büyükçekmece

Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'nde 5 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında bakım ve önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir. Kesinti Rıza Küçükoğlupaşa Sokağı'nı kapsamaktadır.

Gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşa ilçesi Karlıtepe Mahallesi'nde 5 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 23 Nisan, Camii Arkası, Doğan, Dörtyol Camii, Ordu, Tarla, Temiz, Yıldıztabya ve İnkılap sokakları etkilenecektir.

Bahçelievler

Bahçelievler ilçesinde 5 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti Bahçelievler Mahallesi 500. Yıl ve Deli Hüseyinpaşa sokakları ile Siyavuşpaşa Mahallesi Ferit Selimpaşa Sokağı'nı kapsayacaktır.

Sultangazi

Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde 5 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 2208, 2209 ve E sokakları etkilenecektir.