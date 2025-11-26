İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Deliklikaya Mahallesi

26 Kasım 2025 saat 00.00 ile 07.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Hadımköy Mahallesi

26 Kasım 2025 saat 00.00 ile 07.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Deliklikaya ve Ömerli Mahalleleri

26 Kasım 2025 saat 00.00 ile 07.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağcılar

Göztepe Mahallesi

26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Demirkapı ve Fatih Mahalleleri

Demirkapı Mahallesinde 1730, 1731, 1732, 1734, 1737, 1742 ve Velioğlu sokaklar ile

Fatih Mahallesinde 1754, 1755, 1757, 1759, 1766, Pazar, Velioğlu ve Şehit Hacı Alkan sokaklarda

26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı uygulanacaktır.

Bağlar Mahallesi

26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Bağlar Mahallesi 62. Sokak

26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Mahmutbey Mahallesi

26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Bahçelievler

Yenibosna Merkez Mahallesi

Barış, Kahraman, Sanayi, Site 2, Siteler, Türkgücü, Çavuş ve Öksüz sokaklar ile

Çobançeşme Mahallesinde Sanayi Sokak

26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisine dahil edilecektir.

Zafer Mahallesi

Beydağı, Yıldırım Beyazıt ve Yüksel sokaklarda

26 Kasım 2025 saat 10.00 ile 20.00 arasında abone bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Başakşehir

Başakşehir Mahallesi

26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 16.00 arasında abone bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir Mahallesi Gülbahçe Sokak

26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 16.00 arasında abone bağlantı çalışması yapılacaktır.

Kayabaşı Mahallesi Kayaşehir Sokak

26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 16.00 arasında abone bağlantı çalışması uygulanacaktır.

Kayabaşı Mahallesi

26 Kasım 2025 saat 10.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

Merkez Mahallesi

Ali Galipbey, Halitpaşa, Hedef, Huzur, Kehribarcı, Necatibey ve Salihpaşa sokaklarda

26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 14.00 arasında abone bağlantı çalışması yapılacaktır.

Büyükçekmece

Cumhuriyet Mahallesi

26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 10.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

50. Yıl ve Uğur Mumcu Mahalleleri

2237, 2238, 2239, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, G ve H sokaklar ile

2239 numaralı sokak

26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Uğur Mumcu Mahallesi

2273, 2274, 2275, N ve Orhan Gazi sokaklarda

26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım gerçekleştirilecektir.

Habipler Mahallesi

2689, 2690, 2690/1, 2691, 2692, 2700, 2701, 2702, 2703 ve 2704 sokaklarda

26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması yapılacaktır.