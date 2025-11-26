İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 26 Kasım günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 26 Kasım günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
Arnavutköy
Deliklikaya Mahallesi
26 Kasım 2025 saat 00.00 ile 07.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Hadımköy Mahallesi
26 Kasım 2025 saat 00.00 ile 07.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Deliklikaya ve Ömerli Mahalleleri
26 Kasım 2025 saat 00.00 ile 07.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Bağcılar
Göztepe Mahallesi
26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Demirkapı ve Fatih Mahalleleri
Demirkapı Mahallesinde 1730, 1731, 1732, 1734, 1737, 1742 ve Velioğlu sokaklar ile
Fatih Mahallesinde 1754, 1755, 1757, 1759, 1766, Pazar, Velioğlu ve Şehit Hacı Alkan sokaklarda
26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı uygulanacaktır.
Bağlar Mahallesi
26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.
Bağlar Mahallesi 62. Sokak
26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Mahmutbey Mahallesi
26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.
Bahçelievler
Yenibosna Merkez Mahallesi
Barış, Kahraman, Sanayi, Site 2, Siteler, Türkgücü, Çavuş ve Öksüz sokaklar ile
Çobançeşme Mahallesinde Sanayi Sokak
26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisine dahil edilecektir.
Zafer Mahallesi
Beydağı, Yıldırım Beyazıt ve Yüksel sokaklarda
26 Kasım 2025 saat 10.00 ile 20.00 arasında abone bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
Başakşehir
Başakşehir Mahallesi
26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 16.00 arasında abone bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Başakşehir Mahallesi Gülbahçe Sokak
26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 16.00 arasında abone bağlantı çalışması yapılacaktır.
Kayabaşı Mahallesi Kayaşehir Sokak
26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 16.00 arasında abone bağlantı çalışması uygulanacaktır.
Kayabaşı Mahallesi
26 Kasım 2025 saat 10.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.
Gaziosmanpaşa
Merkez Mahallesi
Ali Galipbey, Halitpaşa, Hedef, Huzur, Kehribarcı, Necatibey ve Salihpaşa sokaklarda
26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 14.00 arasında abone bağlantı çalışması yapılacaktır.
Büyükçekmece
Cumhuriyet Mahallesi
26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 10.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sultangazi
50. Yıl ve Uğur Mumcu Mahalleleri
2237, 2238, 2239, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, G ve H sokaklar ile
2239 numaralı sokak
26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Uğur Mumcu Mahallesi
2273, 2274, 2275, N ve Orhan Gazi sokaklarda
26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım gerçekleştirilecektir.
Habipler Mahallesi
2689, 2690, 2690/1, 2691, 2692, 2700, 2701, 2702, 2703 ve 2704 sokaklarda
26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması yapılacaktır.