İstanbul elektrik kesintisi! 25-26 İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 25 Kasım günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 25 Kasım günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
Arnavutköy – Hadımköy Mahallesi
Tarih ve saat: 25 Kasım 2025, 05.00 – 07.00
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek bakım çalışması yapılacağından bölgede elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Arnavutköy – Hastane Mahallesi
Tarih ve saat: 25 Kasım 2025, 05.00 – 07.00
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
Arnavutköy – Merkez Hastane Mahallesi ve Hadımköy İstasyon Caddesi çevresi
Tarih ve saat: 25 Kasım 2025, 05.00 – 07.00
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
Arnavutköy – Boğazköy İstiklal Mahallesi ve Yunus Emre Mahallesi
Tarih ve saat: 25 Kasım 2025, 09.00 – 16.00
Kesinti nedeni: Yatırım çalışması (yeni kablo bağlantısı)
Etkilenen sokaklar: Alpsoy, Baysan, Bağışcan, Birdal, Cevizlibağ, Efeler, Eftelya, Işılay, Kuvvetli, Menteşe, Mertcan, Milli Egemenlik, Neşenur, Nuran, Nükte, Nigar, Selçuk, Sevda, Suboyu, Vahid, Yeşilçay, Yıldızçiçeği, Yolcu, Yuvam, Çırağan, Çukurdere, Özbey, Özgüner, Şamdan, Şark, Şirinler ile Yunus Emre Mahallesi otuz Ağustos Sokak.
Bağcılar – Yüzüncü Yıl Mahallesi
Tarih ve saat: 25 Kasım 2025, 08.00 – 15.00
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantı çalışması
Etkilenen sokaklar: 2149. Sokak ve Kışla Sokak.
Bağcılar – Sancaktepe Mahallesi ve Yavuz Selim Mahallesi
Tarih ve saat: 25 Kasım 2025, 08.00 – 15.00
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantı çalışması
Bağcılar – Merkez Mahallesi ve Yenigün Mahallesi
Tarih ve saat: 25 Kasım 2025, 08.00 – 15.00
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantı çalışması
Etkilenen sokaklar: 656., 658., 660. Sokaklar, Bağcılar Sokak ile Yenigün Mahallesi 654., 655., 656. Sokaklar.
Bağcılar – Barbaros Mahallesi
Tarih ve saat: 25 Kasım 2025, 09.00 – 12.00
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
Bahçelievler – Zafer Mahallesi
Tarih ve saat: 25 Kasım 2025, 09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması
Etkilenen sokaklar: Bahar Sokak, Derli Sokak, Yadigar Sokak.
Bahçelievler – Zafer Mahallesi
Tarih ve saat: 25 Kasım 2025, 09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması
Etkilenen sokaklar: Ahmet Yesevi Sokak ve Bahar Sokak.
Bahçelievler – Yenibosna Merkez Mahallesi
Tarih ve saat: 25 Kasım 2025, 09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantı çalışması
Etkilenen sokaklar: Barış, Kahraman, Molla Hüseyin, Öksüz Sokak.
Başakşehir – Ziya Gökalp Mahallesi
Tarih ve saat: 25 Kasım 2025, 09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantı çalışması
Etkilenen sokaklar: Abdullah Paşa, Akkız, Boncuk, Bilgiç, Hasbahçe, Hürriyet, Katip Çelebi, Sefa, Seyit Onbaşı, Çilek, İkbal Sokak.
Başakşehir – Kayabaşı Mahallesi
Tarih ve saat: 25 Kasım 2025, 10.00 – 18.00
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
Başakşehir – Kayabaşı Mahallesi
Tarih ve saat: 25 Kasım 2025, 10.00 – 18.00
Kesinti nedeni: Bakım çalışması
Etkilenen sokaklar: Adnan Menderes, Evliya Çelebi, Gazi Yaşargil Sokak.
Başakşehir – Kayabaşı Mahallesi
Tarih ve saat: 25 Kasım 2025, 10.00 – 18.00
Kesinti nedeni: Bakım çalışması
Etkilenen sokaklar: Adnan Menderes ve Gazi Yaşargil Sokak.
Beylikdüzü – Kavaklı Mahallesi ve Sahil Mahallesi
Tarih ve saat: 25 Kasım 2025, 09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantı çalışması
Etkilenen sokaklar: Mesire Sokak ile Sahil Mahallesi Akide, Günay, İkinci Beyazıt, Marmara, Yiğitler, İstek Sokak.
Beylikdüzü – Kavaklı Mahallesi
Tarih ve saat: 25 Kasım 2025, 09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantı çalışması
Beylikdüzü – Dereağzı Mahallesi ve Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi
Tarih ve saat: 25 Kasım 2025, 14.00 – 15.00
Kesinti nedeni: Bakım çalışması
Etkilenen sokaklar: Sadık Sokak ile Dizdariye Mahallesindeki Aydın, Bostan, Enverpaşa, Hasanreis, Kemal Atatürk, Mektep, Sadıkbey, Teyyareci Fethibey, Yurt, Çınar Bir, İbrahim Ahmetağa Sokak.
Büyükçekmece – Fatih Mahallesi
Tarih ve saat: 25 Kasım 2025, 09.00 – 10.00
Kesinti nedeni: Bakım çalışması
Etkilenen sokaklar: Adnan Kahveci, Akasya, Cengiz Topel, Dilek, Gül İki, Nalan, Piri Reis Bir, Umutreis, Zümrüt Sokak.
Büyükçekmece – Fatih Mahallesi
Tarih ve saat: 25 Kasım 2025, 09.00 – 10.00
Kesinti nedeni: Bakım çalışması
Etkilenen sokaklar: Bağlar İki, Cengiz Topel, Dilek, Kanarya, Nasrettin Hoca, Ortatepe, Salkım, Umutreis, Yahya Çavuş, Zümrüt, Çanakkale Şehitleri, Üzüm, İzmir, Şerbet Sokak.
Büyükçekmece – On Dokuz Mayıs Mahallesi
Tarih ve saat: 25 Kasım 2025, 09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantı çalışması
Etkilenen sokaklar: Üçüncü Bahçe, D yüz karayolu, Kemal Atatürk, Nutuk, Çemberlitaş, İnönü, İstanbul Bir, Şevki Arı Sokak.
Gaziosmanpaşa – Karayolları Mahallesi ve Sultangazi Eski Habipler Mahallesi
Tarih ve saat: 25 Kasım 2025, 09.00 – 18.00
Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması
Etkilenen sokaklar: Akasyalar, Güller, Hanımeller, Mine, Nergisler, Orkideler, Söğütlü, Vefa Poyraz, Çınarlı Sokak.
Gaziosmanpaşa – Yeni Mahalle
Tarih ve saat: 25 Kasım 2025, 09.00 – 18.00
Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması
Etkilenen sokak: Beş yüz kırk ikinci Sokak.
Gaziosmanpaşa – Mevlana Mahallesi
Tarih ve saat: 25 Kasım 2025, 10.00 – 14.00
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantı çalışması
Etkilenen sokaklar: Sekiz yüz altmış dokuz bölü bir, sekiz yüz yetmiş altı, sekiz yüz yetmiş altı bölü bir ve Sefa Sokak.