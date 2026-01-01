İstanbul'da yarın hangi ilçelerde okullar tatil? SON DAKİKA! 2 Ocak İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul, 1 Ocak 2025'te kar yağışı altında kalmaya devam ediyor. Hava sıcaklığı ise sıfır derece civarına düşmüş durumda. İstanbul Valiliği'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak ilerleyen saatlerde hava koşullarının seyrine göre açıklamalar yapılması bekleniyor. Peki, 2 Ocak İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul'da yarın hangi ilçelerde okullar tatil? Bu soruların cevaplarına yazımızda yer veriyoruz.

İSTANBUL HAVA DURUMU 1-2 OCAK

İstanbul'da 1-2 Ocak 2025 tarihleri arasında hava durumu, kışın etkili bir şekilde hissedileceği şekilde şekilleniyor. 1 Ocak'ta İstanbul'un büyük bölgesinde kar yağışı devam edecek. Hava sıcaklıkları sıfır derece civarında seyrederken, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanması bekleniyor.

2 Ocak'ta ise kar yağışının yerini daha hafif yağışlara bırakması ve sıcaklıkların biraz daha yükselmesi bekleniyor. İstanbul'da 2 Ocak'ta sıcaklık 1-2 derece arasında olacak, ancak sabah saatlerinde karla karışık yağmur yağışı da görülebilir.

2 OCAK 2025 İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının etkisiyle İstanbul'daki okulların 2 Ocak 2025'te tatil olup olmayacağı en çok merak edilen konulardan biri. 1 Ocak'tan itibaren başlayan yoğun kar yağışı, 2 Ocak'ta da etkisini sürdürmesi beklenen bir hava durumu senaryosu oluşturuyor. Ancak, İstanbul Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden henüz bir açıklama yapılmış değil.

Okulların tatil olup olmadığı, Valiliğin ve yetkililerin yapacağı açıklamalara göre şekillenecek. 2 Ocak'taki hava koşullarının ulaşımı ve okul servisi araçlarını etkilemesi durumunda okulların tatil edilmesi muhtemel görünüyor. Bu yüzden, resmi açıklama yapılana kadar öğrencilerin durumu takip etmeleri faydalı olacaktır.

Valilik, akşam saatlerinde hava durumu değerlendirmelerini yaparak, il genelinde hangi ilçelerde okulların tatil edileceği konusunda bilgilendirme yapacaktır.

İSTANBUL'DA YARIN HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

İstanbul'daki ilçelerde okulların tatil olup olmayacağı, genellikle Valilik tarafından yapılan açıklamalarla duyuruluyor. 2 Ocak 2025 için İstanbul genelinde kar yağışı bekleniyor. Bu sebeple İstanbul'da bazı ilçelerde okulların tatil edilmesi ihtimali yüksek.

İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve olası buzlanma durumunu göz önünde bulundururak, ilçelere özel kararlar alabiliyor. 2 Ocak günü için henüz Valilik'ten resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, İstanbul'un özellikle yüksek bölgelerinde yerel tatiller söz konusu olabilir. Ayrıca, ulaşımın zor olduğu ve karın yoğun şekilde etkili olduğu ilçelerde okulların tatil edilmesi bekleniyor.