İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 29 Ocak hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?
29 Ocak Perşembe günü İstanbul'da sabah saatleri trafik yoğunluğuyla başladı. Kent genelinde işe ve okula gidiş saatlerinde artan araç sayısı, özellikle ana arterler ve köprülerde uzun araç kuyruklarına neden olurken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Peki, İstanbul'da trafik var mı? 29 Ocak hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?
29 Ocak Perşembe günü İstanbul'da trafik yine gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Haftanın son iş günü olmasıyla birlikte kent genelinde araç yoğunluğunun gün içerisinde dalgalı bir seyir izlemesi bekleniyor. Özellikle ana arterler, köprüler ve bağlantı yollarında yaşanabilecek sıkışıklık sürücülerin gündeminde. Yol çalışmaları, yoğun saatler ve alternatif güzergâhlara dair detaylar ise İstanbul'da yola çıkacaklar için belirleyici olacak. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
İSTANBUL'DA ŞU AN TRAFİK VAR MI?
İstanbul'da trafik, özellikle hafta içi sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk göstermektedir. Şu saatlerde trafik durumu; ana arterler, köprüler ve bağlantı yollarında yer yer sıkışıklık şeklinde seyretmektedir. Yoğunluk, ilçelere ve saat dilimine göre değişkenlik göstermektedir.
HANGİ İLÇELERDE YOLLAR KAPALI?
İstanbul'da yollar genellikle kaza, altyapı çalışmaları, bakım-onarım ve zaman zaman düzenlenen etkinlikler nedeniyle kapatılabilmektedir. En sık yol kapanmalarının yaşandığı bölgeler;
- Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş gibi merkezi ilçeler
- Ana arterlere yakın çevre yolları
- Büyük şantiye ve altyapı çalışmalarının bulunduğu noktalar
Kesin ve anlık yol kapanışı bilgileri için belediye ve trafik yoğunluk haritalarının takip edilmesi önerilir.
HANGİ YOLLAR TERCİH EDİLMELİ?
Yoğun saatlerde:
- Alternatif çevre yolları
- Sahil yolları (yoğunluk durumuna göre)
- Ana arterlere paralel bağlantı yolları
tercih edilebilir. Köprü geçişlerinde yoğunluk artıyorsa, mümkünse tünel ve deniz yolu alternatifleri de değerlendirilmelidir.
TRAFİK SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
İstanbul'da trafik yoğunluğu genellikle:
- Sabah saat 07.00–10.00 arasında
- Akşam saat 16.30–20.00 arasında
zirveye ulaşmaktadır. Haftanın son iş günlerinde ve yağışlı havalarda bu saatler daha da erkene çekilebilmektedir.