İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 26 Ocak hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

Güncelleme:
26 Ocak Pazartesi sabahı İstanbul'da yollarda hareketlilik gözlemlendi. Trafik akışı, şehir genelindeki ana caddeler ve köprü bağlantılarında zaman zaman yavaşlamalarla kendini hissettirdi. Sürücüler ve toplu taşıma kullanıcıları, yoğunluğun etkilerini günün ilk saatlerinden itibaren hissetmeye başladı. Peki, İstanbul'da trafik var mı? 26 Ocak hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

26 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da trafik, haftanın iş temposunun zirveye çıktığı bir gün olarak sürücüler için öncelikli konular arasında yer alıyor. Gün boyu değişkenlik gösterebilecek yoğunluk, yol çalışmaları ve özellikle kalabalığın en yoğun olacağı bölgeler, yola çıkacak kişiler tarafından merak ediliyor. Alternatif güzergâhlar ve saat saat trafik akışının seyri, İstanbul'da yol planı yapanların rotalarını belirlemesinde kritik rol oynuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA ŞU AN TRAFİK VAR MI?

İstanbul'da 26 Ocak Pazartesi sabah saatlerinden itibaren yoğun araç hareketliliği gözlemleniyor. Özellikle ana arterler, köprü bağlantıları ve bazı merkezi ilçelerde trafik akışı yavaş ilerliyor. Günün ilerleyen saatlerinde yoğunluğun bazı bölgelerde daha da artması bekleniyor.

HANGİ İLÇELERDE YOLLAR KAPALI?

Şehir genelinde planlı yol çalışmaları ve bazı bölgelerdeki bakım çalışmaları nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapalı. Avrupa Yakası'nda Sarıyer, Kağıthane ve Beylikdüzü çevresindeki ana arterlerde; Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Kadıköy ve Ataşehir civarında kısa süreli yol kapanmaları yaşanıyor.

HANGİ YOLLAR TERCİH EDİLMELİ?

Yoğunluk yaşanan bölgelerde alternatif güzergâhlar kullanmak sürücüler için zaman kazandırabilir. Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu ve E-5'in bazı kısımları yoğunluğun az olduğu saatlerde tercih edilebilir. Anadolu Yakası'nda ise sahil yolu ve bağlantı yolları daha hızlı geçiş için uygun seçenekler arasında.

TRAFİK SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu genellikle sabah 07:00–09:30 ve akşam 17:00–20:00 saatleri arasında zirveye ulaşıyor. Bu saatler dışında araç yoğunluğu daha dengeli olmakla birlikte, yol çalışmaları ve köprü geçişleri nedeniyle bazı bölgelerde sıkışmalar olabiliyor.

