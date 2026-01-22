İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 22 Ocak hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

22 Ocak Perşembe sabahı İstanbul'da trafik gündemin ilk sıralarında. Haftanın son iş günü olması nedeniyle araç yoğunluğu gün boyunca değişkenlik gösterecek. Sürücüler, olası yol çalışmaları ve en yoğun noktalarda oluşacak sıkışıklığı merak ederken, alternatif güzergâhlar ve saat saat trafik akışı, şehirde yola çıkacakların planlarını belirleyecek kritik bilgiler arasında yer alıyor. Detaylar haberin devamında...

İSTANBUL'DA ŞU AN TRAFİK VAR MI?

İstanbul'da trafik, haftanın son iş günü ve sabah saatleri nedeniyle yoğun seyrediyor. Özellikle ana arterlerde ve köprü bağlantılarında araç yoğunluğu yüksek. Sürücüler, özellikle metropolün merkezi bölgelerinde yavaşlamalar ve dur-kalk trafiğe hazırlıklı olmalı. Toplu taşıma kullananlar da zaman zaman duraklarda uzun kuyruklarla karşılaşabilir.

HANGİ İLÇELERDE YOLLAR KAPALI?

İstanbul'daki yol çalışmaları ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı yollar geçici olarak kapalı olabilir. Özellikle Fatih, Kadıköy, Şişli ve Beşiktaş gibi yoğun ilçelerde belirli cadde ve sokaklarda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Ayrıca köprü giriş ve çıkışlarında kısa süreli kapatmalar veya yönlendirmeler görülebiliyor.

HANGİ YOLLAR TERCİH EDİLMELİ?

Yoğun bölgelerden kaçınmak isteyen sürücüler, alternatif güzergâhları tercih edebilir. Örneğin; Avrasya Tüneli ve TEM otoyolu alternatif olarak kullanılabilir. Sahil yolları da yoğun saatlerde zaman kazandıracak seçenekler arasında. Navigasyon uygulamaları, anlık trafik bilgisi vererek sürücüleri yoğunluklardan uzaklaştırıyor.

TRAFİK SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Haftaiçi İstanbul'da trafik genellikle sabah 07:00 civarında başlıyor ve 09:30'a kadar yoğun seyrediyor. Öğle saatlerinde kısa süreli rahatlama görülse de, akşam iş çıkışı saatleri 16:30-19:30 arasında tekrar yoğunlaşmasıyla biliniyor. Hafta sonu ve resmi tatillerde trafik daha sakin seyrederken, alışveriş ve etkinlik saatlerinde yoğunluk yaşanabiliyor.