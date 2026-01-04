İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da günün ilk saatlerinde hissedilen ani bir sallantı, kent genelinde kısa süreli paniğe yol açtı. Birçok ilçede eş zamanlı olarak fark edilen hareketlilik sonrası vatandaşlar deprem ihtimalini sorgulamaya başladı. Resmi kurumlardan gelecek açıklamalar beklenirken, sarsıntının kaynağı ve büyüklüğüne ilişkin detaylar merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 4 Ocak itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketleri anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki gözlem istasyonlarından elde edilen veriler saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuna sunuluyor. En küçük yer hareketlerinin bile kayıt altına alındığı bu sistem, Kandilli verilerini vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı haline getiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 4 Ocak tarihli son depremler tablosunda, yaşanan sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak paylaşılıyor. AFAD yetkilileri, vatandaşların yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyor.

4 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

4 Ocak sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği belirtilen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada art arda paylaşılan "deprem mi oldu?" sorularının ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı güncel verilere çevrildi. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek gelişmelerin resmî kayıtlar üzerinden takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.