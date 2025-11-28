İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 28 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da güne başlayan birçok kişi, ansızın hissedilen hafif bir sarsıntıyla birlikte şaşkınlıkla birbirine aynı soruyu yöneltmeye başladı. Kısa sürede kentin farklı ilçelerinden gelen benzer paylaşımlar sosyal medyada adeta çığ gibi büyürken, dikkat tek bir başlıkta toplandı: "deprem mi oldu?" Şehir genelinde hissedilen bu hareketliliğin nedenine dair merak sürerken, yaşanan durumun arka planına ilişkin belirsizlik hâlâ ortadan kalkmış değil.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelinde meydana gelen tüm yer hareketlerini gelişmiş sensör ağlarıyla anlık olarak izlemeye devam ediyor. Çeşitli istasyonlardan toplanan veriler saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" ekranına aktarılıyor. Kandilli'nin yüksek hassasiyetli ölçüm sistemleri sayesinde, en küçük mikro sarsıntılar dahi kayda geçirilip kamuoyuyla paylaşılabiliyor. Bu iki kurumun sağladığı güncel veriler, doğrulanmış bilgiye hızlı şekilde ulaşmak isteyen vatandaşlar için temel referans niteliğinde.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı deprem listesinde merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi teknik bilgiler ayrıntılı şekilde yer alıyor. Böylece vatandaşlar, sosyal medyada hızla yayılan doğruluğu kesin olmayan paylaşımların aksine, resmi verilere doğrudan erişebiliyor. AFAD'ın yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar hem deprem farkındalığını artırmayı hem de güvenilir bilgi akışını kesintisiz sürdürmeyi amaçlıyor.

28 KASIM İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

28 Kasım 2025 Cuma sabahı İstanbul'un farklı ilçelerinden hafif bir titreşim hissedildiğine dair paylaşımlar gelmeye başladı. Özellikle yüksek katlarda oturan bazı vatandaşlar, kısa süreli bir hareketlilik hissettiklerini ifade ederken, sosyal medya "Az önce İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusuyla hızla hareketlendi. Kent gündemi kısa sürede bu konuya yoğunlaştı.

Hissedilen titreşim sonrası gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın duyurularına çevrildi. Her iki kurum da gerçekleştirdikleri ölçümleri kamuoyuyla paylaşarak yanlış bilginin yayılmasını önlemeyi hedefledi. Yetkililer ayrıca vatandaşlara, spekülatif paylaşımlara itibar etmemeleri ve yalnızca resmi kaynakları takip etmeleri yönünde hatırlatmada bulundu.