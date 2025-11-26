Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 26 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 26 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
İstanbul sabaha alışılmadık bir hareketlilikle uyanırken, kentin dört bir yanından aynı anda dikkat çekici bildirimler gelmeye başladı. Pek çok kişi evlerinde ve iş yerlerinde hissettikleri kısa süreli sarsıntının nedenini anlamaya çalışırken, sosyal medya adeta tek bir soruya kilitlendi: "Az önce deprem mi oldu?" Şehir genelinde hızla yayılan bu merak, olası bir depremin yaşanıp yaşanmadığı yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu?

İstanbul'da güne başlayan vatandaşlar, erken saatlerde hissedilen ani titreşimle birlikte şaşkınlık yaşadı. Şehrin birçok noktasından paylaşılan benzer ifadeler kısa sürede sosyal medyada dalga etkisi oluştururken, "Biraz önce İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu gündemin merkezine yerleşti. Olası bir sarsıntıya işaret eden bu hareketliliğin ayrıntıları ise merak konusu olmaya devam ediyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelinde meydana gelen yer hareketlerini günün her saati hassas sensörlerle izlemeyi sürdürüyor. Farklı bölgelerdeki istasyonlardan toplanan sismik veriler anlık olarak analiz ediliyor ve tespit edilen depremler saniyeler içinde "Son Depremler" bölümünde yayınlanıyor. Kandilli'nin gelişmiş ölçüm altyapısı sayesinde en küçük titreşimler dahi kaydedilerek kamuoyuna hızlı şekilde duyuruluyor. Her iki kurumun verileri, doğrulanmış bilgi arayan vatandaşlar için güvenilir bir kaynak olma özelliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın güncel deprem listesinde büyüklük, derinlik, merkez üssü gibi teknik detaylar ayrıntılı şekilde paylaşılıyor. Böylece vatandaşlar, sosyal medyada hızla yayılan teyitsiz iddialardan uzak durarak resmi verilere doğrudan ulaşabiliyor. Kurum, yıl boyunca yürüttüğü çalışmalarda deprem bilincini artırmayı ve doğru bilgi akışını sağlamayı amaçlıyor.

26 KASIM İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

26 Kasım 2025 Çarşamba sabahı İstanbul'un bazı noktalarından kısa süreli bir sarsıntı hissedildiğine dair paylaşımlar gelmeye başladı. Özellikle üst katlarda yaşayanlar, titreşimi daha net algıladıklarını belirtti. Sosyal medya kısa sürede "İstanbul'da yine deprem mi oldu?" sorusuyla hareketlendi ve konu şehir gündemine oturdu.

Yaşanan bu kısa süreli hareketliliğin ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın açıklamalarına çevrildi. Yetkililer, yapılan ölçümlerin sonuçlarını paylaşarak oluşan bilgi karmaşasını gidermeye çalıştı. Ayrıca vatandaşlara, olası yanlış bilgilendirmelerin önüne geçebilmek için yalnızca resmi duyuruları takip etmeleri yönünde hatırlatmalarda bulunuldu.

title
