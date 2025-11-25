İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul sabah saatlerinde kısa süreli bir sarsıntıyla dikkat çekti. Kentin farklı bölgelerinden gelen benzer bildirimler sosyal medyada hızla yayıldı ve "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu bir anda gündemin üst sıralarına çıktı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye genelindeki yer hareketlerini 7/24 takip etmeye devam ediyor. Yurdun dört bir yanına yerleştirilen sensörler, sismik verileri anlık olarak topluyor ve tespit edilen depremler saniyeler içinde "Son Depremler" ekranına yansıyor. Kandilli Rasathanesi'nin yüksek hassasiyetli ölçüm sistemleri sayesinde, meydana gelen her sarsıntı hızlıca kayda geçiyor ve kamuoyuna ulaştırılıyor. Hem Kandilli hem de AFAD'ın paylaştığı bilgiler, vatandaşlar için güvenilir ve güncel bir referans kaynağı niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı deprem kayıtlarında büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgiler detaylı şekilde yer alıyor. Böylece vatandaşlar doğrulanmış verilere doğrudan ulaşarak sosyal medyada yayılan belirsiz paylaşımlardan korunabiliyor. Kurumlar, yıl boyunca eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle deprem farkındalığını yüksek tutmayı amaçlıyor.

25 KASIM İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

25 Kasım 2025 Salı sabahı İstanbul'un bazı ilçelerinde kısa süreli bir titreşim hissedildi. Özellikle yüksek binalarda oturan vatandaşlar, sarsıntıyı daha belirgin algıladıklarını aktardı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar, "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı.

Sarsıntının ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a çevrildi. Yetkililer, yaşanan hareketliliğin teknik detaylarını paylaşarak kamuoyundaki belirsizliği gidermeyi amaçladı. Ayrıca vatandaşlara yalnızca resmi kaynaklardan bilgi takip etmeleri yönünde uyarılarda bulunuldu.