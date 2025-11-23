İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 23 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul sabah saatlerinde kısa süreli bir titreşimle sallandı. Kentin farklı noktalarından gelen paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı ve vatandaşlar birbirine " İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu sormaya başladı. Gözler, yaşanan hareketliliğin sebebini açıklayacak resmi kurumlara çevrilirken, İstanbul'daki bu ani sarsıntının detayları merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği günün her anında izlemeye devam ediyor. Ülke genelinde konumlandırılan sensörler, yer hareketlerini anlık olarak kaydediyor ve elde edilen verileri kamuoyuna aktarıyor. Kandilli Rasathanesi'nin yüksek duyarlılığa sahip sistemleri sayesinde meydana gelen depremler saniyeler içinde tespit edilip "Son Depremler" ekranına yansıtılıyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından paylaşılan bilgiler, vatandaşlar için güncel ve güvenilir bir kaynak oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın deprem listelerinde büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik detaylar yer alıyor. Bu sayede vatandaşlar doğrulanmış verilere hızlıca ulaşabiliyor ve sosyal medyada dolaşan belirsiz bilgilerden korunabiliyor. Kurumlar ayrıca yıl boyunca bilgilendirme ve tatbikat çalışmaları yaparak deprem farkındalığını artırmayı sürdürüyor.

23 KASIM İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

23 Kasım 2025 Cuma sabahı, İstanbul'un bazı ilçelerinde kısa süreli bir sallantı hissedildi. Özellikle yüksek katlı binalarda oturanlar titreşimi daha net fark etti. Bu ani hareketlilik sosyal medyada hızla yayıldı ve "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu gündeme geldi.

Olayın ardından resmi açıklamalar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyuruldu. Kurumlar, sarsıntının teknik detaylarını paylaşarak vatandaşların soru işaretlerini gidermeye çalıştı. Yetkililer ayrıca bilgi kirliliğine karşı yalnızca resmi kaynaklardan bilgi alınmasını tavsiye etti ve güncel verilerin takip edilmesi gerektiğini vurguladı.