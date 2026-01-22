İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 22 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ocak'ta kent sakinleri kısa süreli bir sarsıntı hissettiklerini paylaşıyor. Sosyal medyada paylaşılan anlık tepkiler ve gözlemler, vatandaşları tedirgin ederken, uzmanların ve resmi kurumların açıklamaları merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 22 Ocak itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Yurt çapına yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonlarından alınan veriler, "Son Depremler" listesi aracılığıyla halkla paylaşılıyor. En küçük sarsıntıların bile kayıt altına alındığı bu sistem, güncel ve güvenilir deprem bilgisine ulaşmak isteyenler için önemli bir kaynak olmaya devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 22 Ocak tarihli son depremler tablosunda; merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme çalışmaları sayesinde veriler sürekli güncelleniyor. Yetkililer, vatandaşları yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarıyor.

22 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

22 Ocak sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada artan paylaşımlar, İstanbul'da deprem olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerini inceleyen vatandaşlar, resmi açıklamaları merakla bekliyor. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğini vurgulayarak gelişmeleri resmi kayıtlar üzerinden takip edilmesini öneriyor.