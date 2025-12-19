İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 19 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

19 Aralık sabahı İstanbul'un farklı noktalarında hissedildiği öne sürülen sarsıntılar, kısa sürede kent genelinde tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlar "Deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşırken, yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılacak resmî açıklamalara çevrildi. Gelişmeler haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 19 Aralık itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapına yayılan ölçüm istasyonları sayesinde yer hareketleri saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük titreşimlerin dahi kayıt altına alındığı bu sistem, Kandilli verilerini vatandaşlar için güvenilir bir referans kaynağı haline getiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 19 Aralık tarihli son depremler tablosunda, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı detaylı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme çalışmaları kapsamında doğrulanan veriler anlık olarak erişime açılıyor. AFAD, bilgi kirliliğine karşı vatandaşları uyararak yalnızca resmî kaynakların takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

19 ARALIK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

19 Aralık sabah saatlerinde İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen "sarsıntı hissettik" yönündeki paylaşımlar, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Bazı bölgelerde hissedildiği öne sürülen titreşimlerin ardından "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada artan paylaşımlar sonrası gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmî kayıtlarına çevrilirken, yetkililer doğrulanmamış bilgilerin paniğe neden olabileceğini hatırlatarak güncel durumun yalnızca resmî veriler üzerinden takip edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.