İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 1 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 1 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde pek çok kişi benzer bir sarsıntı hissedince, sosyal medya adeta aynı merakla çalkalandı. Evinde kahvesini yudumlayan da işine yetişmeye çalışan da aynı soruyu dillendirdi: "Biraz önce deprem mi oldu?" Kentin dört bir yanından peş peşe gelen paylaşımlar, hissedilen hareketliliğin gerçek kaynağına dair merakı daha da artırdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde pek çok kişi anlık bir titreşim hissedince, farklı ilçelerden gelen paylaşımlar kısa sürede sosyal medyanın gündemini belirledi. Evinden çıkan da toplu taşımaya yetişen de aynı soruya takılıp kaldı: "Az önce deprem mi oldu?" Kent genelinde hissedilen bu hareketlilikle ilgili yorumlar ardı ardına gelirken, sarsıntının kaynağına dair belirsizlik ise yerini giderek artan bir meraka bıraktı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelindeki tüm yer hareketlerini gelişmiş sensör ağları üzerinden anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor. Farklı istasyonlardan toplanan veriler saniyeler içinde değerlendirilerek "Son Depremler" ekranına işleniyor. Kandilli'nin yüksek hassasiyetli sistemleri sayesinde mikro ölçekteki titreşimler bile kaydedilerek kamuoyuna açık hâle getiriliyor. Her iki kurumun sunduğu güncel bilgiler, doğru ve hızlı veri arayan vatandaşlar için en güvenilir başvuru kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından paylaşılan deprem listesi; merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi teknik detayları içerdiği için vatandaşlara resmi ve doğrulanmış verilere doğrudan erişim imkânı sunuyor. Kurumun yıl boyunca yürüttüğü deprem izleme ve bilgilendirme çalışmaları, hem farkındalık oluşturmayı hem de bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

1 ARALIK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

1 Aralık 2025 Pazartesi sabahı İstanbul'un bazı ilçelerinden hafif bir sarsıntı hissedildiğine yönelik paylaşımlar artmaya başladı. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşların kısa süreli bir titreşim algıladığını belirtmesiyle birlikte, sosyal medya "İstanbul'da az önce deprem mi oldu?" sorusuna kilitlendi. Kent gündemi kısa sürede bu merakın etrafında şekillendi.

Hissedilen hareketlilik sonrası dikkatler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı verilere çevrildi. Resmî kurumlar, yaptıkları ölçümleri kamuoyuyla paylaşarak yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmeyi hedefledi. Yetkililer ayrıca vatandaşlara, teyit edilmemiş sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemeleri ve gelişmeleri yalnızca resmî kaynaklardan takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
