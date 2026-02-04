İstanbul BÜYÜKÇEKMECE su kesintisi! 4-5 Şubat İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Büyükçekmece ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Şubat İstanbul Büyükçekmece su kesintisi saatleri...
BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ
İSKİ Büyükçekmece su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: KAMİLOBA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.02.2026 10:39:44
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.02.2026 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185