İstanbul BÜYÜKÇEKMECE su kesintisi! 23-24 Aralık İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Büyükçekmece ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Aralık İstanbul Büyükçekmece su kesintisi saatleri...
BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: CUMHURİYET MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SİSTEMLERİMİZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi: 23.12.2025 09:00:13
Tahmini Bitiş Tarihi: 24.12.2025 4:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185