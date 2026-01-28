Haberler

İstanbul BEYOĞLU su kesintisi! 28-29 Ocak İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beyoğlu ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 28 Ocak İstanbul Beyoğlu su kesintisi saatleri...

Beyoğlu su kesintisi bilgileri paylaşıldı.

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: KEMANKEŞ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 28.01.2026 13:09:34

Tahmini Bitiş Tarihi: 28.01.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM
