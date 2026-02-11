İstanbul BEYOĞLU su kesintisi! 11-12 Şubat İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beyoğlu ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Şubat İstanbul Beyoğlu su kesintisi saatleri...
Beyoğlu son dakika su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...
BEYOĞLU SU KESİNTİSİ
İSKİ Beyoğlu su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: KAMER HATUN MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 11.02.2026 11:40:52
Tahmini Bitiş Tarihi: 11.02.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
Etkilenen Mahalle: SURURİ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 11.02.2026 11:40:52
Tahmini Bitiş Tarihi: 11.02.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
---
Etkilenen Mahalle: KATİP MUSTAFA CELEBİ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 11.02.2026 11:40:52
Tahmini Bitiş Tarihi: 11.02.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
---
Etkilenen Mahalle: GÜMÜŞSUYU MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 11.02.2026 11:40:52
Tahmini Bitiş Tarihi: 11.02.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185