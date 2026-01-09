İstanbul BEYLİKDÜZÜ su kesintisi! 9-10 Ocak İSKİ Beylikdüzü su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Beylikdüzü su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beylikdüzü ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Ocak İstanbul Beylikdüzü su kesintisi saatleri...
Beylikdüzü su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...
BEYLİKDÃœZÃœ SU KESİNTİSİ
İSKİ Beylikdüzü su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: GÃœRPINAR MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 09.01.2026 15:28:42
Tahmini Bitiş Tarihi: 9.01.2026 18:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185