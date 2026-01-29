İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 29-30 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul son dakika elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

SULTANGAZİ

29 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Merkez Esentepe Mahallesi, Merkez 50. Yıl Mahallesi, İsmetpaşa Mahallesi ile Gazi, Yunus Emre ve Uğur Mumcu mahallelerinde belirtilen sokaklar etkilenecektir. Çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek gerçekleştirilecektir.

SİLİVRİ

29 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında farklı nedenlerle elektrik kesintileri uygulanacaktır. Selimpaşa Mahallesi'nde abone ve şube bağlantısı çalışması yapılacaktır. Balaban ve Mimar Sinan mahallelerinde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması gerçekleştirilecektir. Gümüşyaka, Yolçatı ve Çeltik mahallelerinde ise yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecektir. Tüm çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yürütülecektir.

KAĞITHANE

29 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Gürsel, Hürriyet ve Çağlayan mahallelerinde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması yapılacaktır. Gültepe, Telsizler ve Harmantepe mahallelerinde yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Emniyet Evleri Mahallesi'nde ise önleyici bakım çalışması nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

ESENYURT

29 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Akçaburgaz Mahallesi'nde SCADA ve OSOS yatırım çalışmaları, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde ise kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması gerçekleştirilecektir. Çalışmalar süresince iş sağlığı ve güvenliği ön planda tutulacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

29 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Yakupulu Merkez Mahallesi'nde SCADA ve OSOS yatırım çalışması yapılacak, Barış Mahallesi'nde ise önleyici bakım çalışması gerçekleştirilecektir. Kesintiler iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

29 Ocak 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri olacaktır. Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde 08.30 ile 12.30 ve 14.30 ile 17.30 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması yapılacaktır. Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'nde ise 09.00 ile 15.00 saatleri arasında SCADA ve OSOS yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Tüm çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek gerçekleştirilecektir.