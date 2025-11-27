İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 27-28 Kasım İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy Elektrik Kesintisi

Deliklikaya Mahallesi

Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 05.00 ile 07.00 arası

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sazlıbosna Mahallesi

Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 05.00 ile 07.00 arası

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Bağcılar Elektrik Kesintisi

Merkez Mahallesi Mahmutbey bölgesi 2425 2426 2427 2428 2429 2430 numaralı sokaklar

Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arası

Kesinti nedeni: Yatırım çalışması (SCADA OSOS sistemi)

Mahmutbey Mahallesi 2660 ve 2662 numaralı sokaklar

Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arası

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

On Beş Temmuz Mahallesi

Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arası

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Mahmutbey Mahallesi 2664 numaralı sokak

Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arası

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Bahçelievler Elektrik Kesintisi

Şirinevler Mahallesi Fetih caddesi ile Mareşal Fevzi Çakmak dördüncü sokak Mithatpaşa birinci sokak ve Mithatpaşa yedinci sokak

Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 08.00 ile 12.00 arası

Kesinti nedeni: Abone bağlantısı çalışması

Yenibosna Merkez Mahallesi

Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arası

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Kocasinan Merkez Mahallesi

Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arası

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Bahçelievler Mahallesi Adnan Kahveci caddesi ve Kültür sokağı

Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 09.00 ile 13.00 arası

Kesinti nedeni: Abone bağlantısı çalışması

Bayrampaşa Elektrik Kesintisi

Yenidoğan Mahallesi Dar Çıkmazı ve Gazi sokağı

Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 09.00 ile 14.00 arası

Kesinti nedeni: Abone bağlantısı çalışması

Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi caddesi Yenideri sokağı ve Zorlu sokağı

Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 10.00 ile 15.00 arası

Kesinti nedeni: Abone bağlantısı çalışması

Beylikdüzü Elektrik Kesintisi

Adnan Kahveci Mahallesi Engin Erenler Ergun Evrim Osmanlı Sayaca ve Seyran sokaklar

Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arası

Kesinti nedeni: Abone bağlantısı çalışması

Adnan Kahveci Mahallesi Büyükdere Harbiye Çalışlar ve Şişhane sokaklar

Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arası

Kesinti nedeni: Abone bağlantısı çalışması

Yakuplu Merkez Mahallesi ile Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi Haramidere bölgesi ve Mevlana Mahallesi

Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 14.00 ile 15.00 arası

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Esenler Elektrik Kesintisi

Menderes Mahallesi

Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 00.30 ile 04.00 arası

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Oruçreis Mahallesi

Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 01.00 ile 05.00 arası

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Küçükçekmece Elektrik Kesintisi

Söğütlü Çeşme Mahallesi

Etkilenen sokaklar:

Birinci Bülent, Birinci Fatih, Birinci Gazi Osman Paşa, Birinci Kayalı, Birinci Korutürk, Birinci Kömürcü Yolu, Birinci Menderes, Birinci Oğuzhan, Birinci Sazlı, Birinci Zeytin, İkinci Barbaros, iki bin beş ve iki bin altı numaralı sokaklar, Üçüncü Namık Kemal, Dördüncü Kartal, Altıncan, Bayar, Cemal Gürsel, Ertuğrul, Gülbahar, Kenar, Mestan, Neslihan, Turan Seçkin, Turan Şahin ve Öner sokaklar

Ayrıca Tevfikbey Mahallesi Seçkin sokağı

Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arası

Kesinti nedeni: Abone bağlantısı çalışması

İstasyon Mahallesi 1424 1425 ve 1426 numaralı sokaklar

Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 10.00 ile 18.00 arası

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

İstasyon Mahallesi 1427 numaralı sokak

Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 10.00 ile 18.00 arası

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

İstasyon Mahallesi 1425 numaralı sokak ve Halkalı İstasyon caddesi

Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 10.00 ile 18.00 arası

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

İstasyon Mahallesi 1424 1425 ve 1426 numaralı sokaklar

Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 10.00 ile 18.00 arası

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)