İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 27-28 Kasım İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 27 Kasım günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 27 Kasım günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
Arnavutköy Elektrik Kesintisi
Deliklikaya Mahallesi
Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 05.00 ile 07.00 arası
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sazlıbosna Mahallesi
Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 05.00 ile 07.00 arası
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
Bağcılar Elektrik Kesintisi
Merkez Mahallesi Mahmutbey bölgesi 2425 2426 2427 2428 2429 2430 numaralı sokaklar
Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arası
Kesinti nedeni: Yatırım çalışması (SCADA OSOS sistemi)
Mahmutbey Mahallesi 2660 ve 2662 numaralı sokaklar
Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arası
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
On Beş Temmuz Mahallesi
Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arası
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
Mahmutbey Mahallesi 2664 numaralı sokak
Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arası
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
Bahçelievler Elektrik Kesintisi
Şirinevler Mahallesi Fetih caddesi ile Mareşal Fevzi Çakmak dördüncü sokak Mithatpaşa birinci sokak ve Mithatpaşa yedinci sokak
Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 08.00 ile 12.00 arası
Kesinti nedeni: Abone bağlantısı çalışması
Yenibosna Merkez Mahallesi
Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arası
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
Kocasinan Merkez Mahallesi
Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arası
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
Bahçelievler Mahallesi Adnan Kahveci caddesi ve Kültür sokağı
Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 09.00 ile 13.00 arası
Kesinti nedeni: Abone bağlantısı çalışması
Bayrampaşa Elektrik Kesintisi
Yenidoğan Mahallesi Dar Çıkmazı ve Gazi sokağı
Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 09.00 ile 14.00 arası
Kesinti nedeni: Abone bağlantısı çalışması
Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi caddesi Yenideri sokağı ve Zorlu sokağı
Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 10.00 ile 15.00 arası
Kesinti nedeni: Abone bağlantısı çalışması
Beylikdüzü Elektrik Kesintisi
Adnan Kahveci Mahallesi Engin Erenler Ergun Evrim Osmanlı Sayaca ve Seyran sokaklar
Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arası
Kesinti nedeni: Abone bağlantısı çalışması
Adnan Kahveci Mahallesi Büyükdere Harbiye Çalışlar ve Şişhane sokaklar
Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arası
Kesinti nedeni: Abone bağlantısı çalışması
Yakuplu Merkez Mahallesi ile Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi Haramidere bölgesi ve Mevlana Mahallesi
Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 14.00 ile 15.00 arası
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
Esenler Elektrik Kesintisi
Menderes Mahallesi
Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 00.30 ile 04.00 arası
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
Oruçreis Mahallesi
Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 01.00 ile 05.00 arası
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
Küçükçekmece Elektrik Kesintisi
Söğütlü Çeşme Mahallesi
Etkilenen sokaklar:
Birinci Bülent, Birinci Fatih, Birinci Gazi Osman Paşa, Birinci Kayalı, Birinci Korutürk, Birinci Kömürcü Yolu, Birinci Menderes, Birinci Oğuzhan, Birinci Sazlı, Birinci Zeytin, İkinci Barbaros, iki bin beş ve iki bin altı numaralı sokaklar, Üçüncü Namık Kemal, Dördüncü Kartal, Altıncan, Bayar, Cemal Gürsel, Ertuğrul, Gülbahar, Kenar, Mestan, Neslihan, Turan Seçkin, Turan Şahin ve Öner sokaklar
Ayrıca Tevfikbey Mahallesi Seçkin sokağı
Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arası
Kesinti nedeni: Abone bağlantısı çalışması
İstasyon Mahallesi 1424 1425 ve 1426 numaralı sokaklar
Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 10.00 ile 18.00 arası
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
İstasyon Mahallesi 1427 numaralı sokak
Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 10.00 ile 18.00 arası
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
İstasyon Mahallesi 1425 numaralı sokak ve Halkalı İstasyon caddesi
Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 10.00 ile 18.00 arası
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
İstasyon Mahallesi 1424 1425 ve 1426 numaralı sokaklar
Kesinti süresi: 27 Kasım 2025 saat 10.00 ile 18.00 arası
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)