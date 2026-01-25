İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25-26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ ALARMI

İstanbul'da milyonlarca vatandaş, haftanın sonuna planlı elektrik kesintileriyle başlayacak. Elektrik dağıtım şirketleri Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ile İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.

KESİNTİLER SAATLERCE SÜREBİLİR

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmeye göre bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin 16 saate kadar uzayabileceği belirtiliyor. Özellikle altyapı yenileme ve şebeke güçlendirme çalışmalarının yoğun olduğu noktalarda kesintilerin daha uzun sürebileceği ifade ediliyor.

AVRUPA VE ANADOLU YAKASI ETKİLENECEK

BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın planlı çalışmaları kapsamında, 26 Ocak 2026 Perşembe günü İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda çok sayıda ilçe kesintiden etkilenecek. Kesintilerin sabah saatlerinden itibaren başlaması ve gün boyu devam etmesi bekleniyor.

VATANDAŞLAR KESİNTİ PROGRAMINI TAKİP EDİYOR

Elektrik kesintilerinden etkilenecek vatandaşlar, günlük yaşamlarını planlayabilmek için ilçe ve mahalle bazlı kesinti programlarını yakından takip ediyor. Özellikle evden çalışanlar, esnaf ve sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler kesinti saatlerine karşı hazırlık yapıyor.

BEDAŞ'IN 26 OCAK 2026 KESİNTİ PROGRAMI

BEDAŞ tarafından yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında İstanbul'un birçok ilçesinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin; şebeke iyileştirme, trafo bakımı ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği bildirildi.

AYEDAŞ TARAFINDA DA PLANLI ÇALIŞMA VAR

Anadolu Yakası'nda hizmet veren AYEDAŞ da aynı tarihte çeşitli ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji kademeli olarak yeniden verilecek.

İşte kesintiler: