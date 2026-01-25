Haberler

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25-26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25-26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEDAŞ İstanbul son dakika elektrik kesintisi listesi! 25 Ocak günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 25 Ocak günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ ALARMI

İstanbul'da milyonlarca vatandaş, haftanın sonuna planlı elektrik kesintileriyle başlayacak. Elektrik dağıtım şirketleri Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ile İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.

KESİNTİLER SAATLERCE SÜREBİLİR

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmeye göre bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin 16 saate kadar uzayabileceği belirtiliyor. Özellikle altyapı yenileme ve şebeke güçlendirme çalışmalarının yoğun olduğu noktalarda kesintilerin daha uzun sürebileceği ifade ediliyor.

AVRUPA VE ANADOLU YAKASI ETKİLENECEK

BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın planlı çalışmaları kapsamında, 26 Ocak 2026 Perşembe günü İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda çok sayıda ilçe kesintiden etkilenecek. Kesintilerin sabah saatlerinden itibaren başlaması ve gün boyu devam etmesi bekleniyor.

VATANDAŞLAR KESİNTİ PROGRAMINI TAKİP EDİYOR

Elektrik kesintilerinden etkilenecek vatandaşlar, günlük yaşamlarını planlayabilmek için ilçe ve mahalle bazlı kesinti programlarını yakından takip ediyor. Özellikle evden çalışanlar, esnaf ve sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler kesinti saatlerine karşı hazırlık yapıyor.

BEDAŞ'IN 26 OCAK 2026 KESİNTİ PROGRAMI

BEDAŞ tarafından yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında İstanbul'un birçok ilçesinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin; şebeke iyileştirme, trafo bakımı ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği bildirildi.

AYEDAŞ TARAFINDA DA PLANLI ÇALIŞMA VAR

Anadolu Yakası'nda hizmet veren AYEDAŞ da aynı tarihte çeşitli ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji kademeli olarak yeniden verilecek.

İşte kesintiler:

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25-26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25-26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25-26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25-26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25-26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25-26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25-26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25-26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25-26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25-26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25-26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25-26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25-26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25-26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25-26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25-26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25-26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Yarasalardan bulaşıyor, 24 saat içinde komaya sokuyor! Belirtisi yok

Yarasalardan bulaşıyor, 24 saat içinde komaya sokuyor! Belirtisi yok
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı

Davos'un görünmeyen ekonomisi: Talep yüzde 4000 arttı
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste

Bir gol de Göztepe'den! Kadıköy'de neler oluyor neler
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti

Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı

Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Herkesin evinde bulunan tehlike! Vücudunun yüzde 30'u yandı

Herkesin evinde bulunan tehlike! Vücudunun yüzde 30'u yandı
Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanla son buldu

Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanlı bitti! Evinde vahşice öldürdü
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

Tahliyesinin ardından bakın ilk kez nerede görüntülendi
Yasak aşk cinayeti! Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı

Yasak aşk ölüm getirdi! Dehşet saçan evli kadınla ilgili yeni gelişme
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi

Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Ustaya büyük vefasızlık! Biz utandık onlar utanmadı
Juventus'tan En-Nesyri için resmi açıklama

Juventus'tan En-Nesyri için resmi açıklama
Gazetecinin sır ölümü! Evinde cansız bedeni bulundu

Gazetecinin sır ölümü! Evinde cansız bedeni bulundu
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı

Tedesco'dan ayrılığa veto: Ne teklif gelirse gelsin satılmayacak
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
Hazal Kaya'dan ilginç çıkış: Daha Tarkan'la tanışmadım

Normal olmadığını kendi de kabul etti! Ünlü oyuncudan ilginç sözler
Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti

Arbeloa'nın Arda Güler kararı tepki çekti
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Galatasaray, Yaser Asprilla'yı KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti

İşte Asprilla'nın Galatasaray'a maliyeti
Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza

Trafikte dehşet: Cama kafa atan sürücüye rekor ceza
Trabzonspor, Daniel Karlsbakk'ı Türkiye'ye getiriyor

Türkiye'ye geliyor! Süper Lig devinde bir anlaşma daha
Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı

Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! Usta oyuncu bayıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL

Tarihi fotoğraflarda vardı, 40 yıl sonra İstanbul'a döndü! İşte fiyatı
Antalyaspor 7 maç aradan sonra kazandı

Büyük özlem sona erdi! Tam 7 maç sonra kazandılar
Sosyal medyada terör propagandası yapan sağlık personeline soruşturma

Sağlık personelinin skandal görüntülerine soruşturma
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire için karar verildi
Kesik baş cinayetinde çarpıcı görüntü! Katiller kaçarken böyle yakalandı

Firar mı edecektiniz? Türk polisinin elleri canileri böyle kavradı
Rize'de neler oldu neler! 2 kırmızı, 1 iptal, 90. dakikada sonucu belirleyen gol!

2 kırmızı, 1 iptal ve 90. dakikada sonucu belirleyen gol
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Robbie Williams, Beatles'ın rekorunu kırarak tarihe geçti

İstanbul konseri iptal edilmişti! Ünlü şarkıcı tarihe geçti
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi

Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı
Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen'in cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

Haldun Dormen'in cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var
2 bin kişiye verileceğini duyan önüne akın etti

2 bin kişiye verileceğini duyan önüne akın etti
28 yıllık dev süpermarket zinciri tüm faaliyetlerini sonlandırıyor

28 yıllık dev süpermarket zinciri tüm faaliyetlerini sonlandırıyor
Beşiktaş'ta savunmaya 1.94'lük kule

Süper Lig devine 1.94'lük kule
30 yıldır başkanlık yapıyordu! Yine seçildi

30 yıldır başkanlık yapıyordu! Yine seçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
Hazal Kaya'dan ilginç çıkış: Daha Tarkan'la tanışmadım

Normal olmadığını kendi de kabul etti! Ünlü oyuncudan ilginç sözler
Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti

Arbeloa'nın Arda Güler kararı tepki çekti
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Galatasaray, Yaser Asprilla'yı KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti

İşte Asprilla'nın Galatasaray'a maliyeti
Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza

Trafikte dehşet: Cama kafa atan sürücüye rekor ceza