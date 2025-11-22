İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy Elektrik Kesintisi

• Merkez Haraççı Mahallesi Akkız, Akça, Alev, Aydeniz, Bayrak, Beykan, Dolmabahçe, Eski Edirne Asfaltı, Haraççı Hadımköy Yolu, Mümin, Nilsu, Taner, Uyum, Yavuzhan, Yavuztürk, Özer, İz, Şimal Sokaklarında

24 Kasım 2025 saat 10.00 ile 14.00 arasında yatırım amaçlı yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

• Merkez Bolluca Mahallesi Asil, Battalgazi, Bey, Koca Yusuf, Nil, Orhaniye, Yüksek Sokaklarında

Mavigöl Mahallesi Atalay, Eyüp Sultan, Gülizar, Koca Yusuf Sokaklarında

Sultangazi İlçesi Merkez Sultançiftliği Mahallesi On Üçüncü Sokakta

24 Kasım 2025 saat 13.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

• Hadımköy Mahallesinde

24 Kasım 2025 saat 13.00 ile 18.00 arasında yatırım amaçlı yeni kablo bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

• Hadımköy Mahallesinde

24 Kasım 2025 saat 00.00 ile 07.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

• Ömerli Mahallesinde

24 Kasım 2025 saat 00.00 ile 07.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar Elektrik Kesintisi

• Merkez Göztepe Mahallesi Batışehir Sokakta

24 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

• Esenler Askeri Bölge Mahallesinde

24 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

• Esenler Askeri Bölge Mahallesi ile Göztepe Mahallesinin bazı sokaklarında

24 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

• Bağlar Mahallesinde

24 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

• Merkez Yüzüncü Yıl Mahallesi İki Bin Yüz Kırk Dokuzuncu Sokak ile Kışla Sokakta

25 Kasım 2025 saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece Elektrik Kesintisi

• Merkez Atatürk Mahallesi Aksu İki Çıkmazı, As, Atatürk, Bingül, Lale, Sümbül, İplikçi Sokaklarında

24 Kasım 2025 saat 10.00 ile 11.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

• Merkez Atatürk Mahallesi Ahu, Kılıç Alipaşa, Mine, Orkide, Parmaksız, Seda, Sedef, Serin Pınar, Sevinç, Soyer, Soylu, Yosun, İplikçi Sokaklarında

24 Kasım 2025 saat 10.00 ile 11.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

• Merkez Atatürk Mahallesi Alev, Anafartalar, Bülbül Beş, Defne, Gaye, Merve, Neşe Bir, Onur Üç, Ozan, Saray Bir, Yağmur, Yeliz, Yunus Emre, Zühre, İplikçi Sokaklarında

24 Kasım 2025 saat 11.00 ile 12.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

• Merkez Atatürk Mahallesi Anafartalar, Burak, Defne, Güneş Bir, Kalender, Orkide, Parmaksız, Sakın, Sedef, Sinem, Yağmur Sokaklarında

24 Kasım 2025 saat 11.00 ile 12.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü Elektrik Kesintisi

• Merkez Adnan Kahveci Mahallesi Cebeci, Kafkas, Paşabahçe Sokaklarında

24 Kasım 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım amaçlı dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi

• Merkez Mahallesi Tuna ve Yüksek Sokaklarında

24 Kasım 2025 saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

• Karayolları Mahallesinde

24 Kasım 2025 saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

• Merkez Bağlarbaşı Mahallesi Papatya Sokakta

Sarıgöl Mahallesi Bilgin, Fetih, Tulumba, Vatansever, Yenibahar, Yenihan, İskeçe Sokaklarında

24 Kasım 2025 saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi Elektrik Kesintisi

• Yunus Emre Mahallesinde

24 Kasım 2025 saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

• Yetmiş Beşinci Yıl Mahallesinde

24 Kasım 2025 saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

• Merkez Esentepe Mahallesi İki Bin Dört Yüz Yirmi Birinci Sokakta

Yayla Mahallesi Akasya, Aksel, Amber, Dilara, Ebabil, Evliya, Ferah, Gül, Ihlamur, Kamer, Kır, Lale, Mescit, Mevsim, Pelikan, Pınar, Salkım, Sarnıç, Söğüt, Sümbül, Uzun, Yayla, Zeybek, Çiçek, Özlem Sokaklarında

Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Karadeniz Mahallesi Bin Yüz Yetmiş Dokuzuncu Sokakta

24 Kasım 2025 saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.