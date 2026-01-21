İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 21-22 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

24 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul genelinde planlı elektrik kesintileri

Avcılar ilçesi

24 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Avcılar ilçesinde iki ayrı bölgede elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Ambarlı Mahallesi Çelik Sokak ile Denizköşkler Mahallesi Rüzgarlı Sokak kesintiden etkilenecektir.

Aynı saatler arasında Merkez Merkez Mahallesi Tüloğlu Sokak'ta da elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesintinin nedeni abone ve şube bağlantı çalışmalarıdır.

Bahçelievler ilçesi

24 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Bahçelievler ilçesi Kocasinan Merkez Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

30 Ağustos, Bozkurt 1, Kerkük, Kocasinan Bağcılar Yolu 2, 3 ve 4 sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Kesinti, kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle gerçekleştirilecektir.

Esenyurt ilçesi

24 Ocak 2026 tarihinde Esenyurt ilçesinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Akçaburgaz Mahallesi 3088. Sokak'ta yatırım ve SCADA OSOS çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 11.00 arasında Pınar Mahallesi 1475, 1480, 1481, 1483 ve Fikri Sönmez Sokaklar, Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1522. Sokak ile Çınar Mahallesi 1472 ve Fikri Sönmez Sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Bu kesintinin nedeni abone ve şube bağlantı çalışmalarıdır.

Saat 11.00 ile 15.00 arasında Orhan Gazi Mahallesi 1657, 1659 ve 1664 sokaklarda abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa ilçesi

24 Ocak 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Merkez Mahallesi Hedef, Sanayi ve Şehit Necmettin Bayhatun sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti, abone ve şube bağlantı çalışmaları sebebiyle yapılacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 18.00 arasında Karlıtepe, Yenidoğan ve Yıldıztabya mahallelerinde geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi olacaktır.

Bu mahallelerde Köşegen, Tarla, Temiz, Yıldıztabya, Özgür, Armağan, Engin, Hediye, Karadeniz, Karanfil, Çakır, Akgün, Bayır, Berceste, Beyza, Buket, Can, Divriği, Güler, Güven, Pınar, Sultan, Süzer ve Çilekli Bahçe sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Kesinti yatırım ve dönüşüm çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecektir.