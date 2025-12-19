Haberler

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 19-20 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 19 Aralık günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 19 Aralık günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

19 Aralık 2025 saat 02.00 ile 06.00 arasında bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Etkilenen mahalleler: Merkez, Haraççı, Karaburun, Karlıbayır, Mareşal Fevzi Çakmak, Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Kemal Paşa, Nenehatun, Taşoluk, Yavuz Selim, İmrahor ve İslambey.

19 Aralık 2025 saat 09.00 ile 16.00 arasında bakım çalışması kapsamında havai hat bakımı yapılacaktır.

Etkilenen mahalle ve sokaklar: Hadımköy Mahallesi Abdülezelpaşa, Cahit Sıtkı Tarancı, Dr. Sadık Ahmet ve Rukiye sokakları.

19 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması yapılacaktır.

Etkilenen sokaklar: Hadımköy Mahallesi Ziya Meriç ve Ürgüplü sokakları.

19 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında diğer altyapı kuruluşlarının çalışmaları nedeniyle deplase işlemi yapılacaktır.

Etkilenen bölgeler: Karaburun Mahallesi ve Terkos Mahallesi genelinde çok sayıda cadde ve sokak.

GAZİOSMANPAŞA

19 Aralık 2025 saat 02.00 ile 06.00 arasında bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Etkilenen mahalleler: Merkez Bağlarbaşı, Fevzi Çakmak ve Karadeniz.

BAHÇELİEVLER

19 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Etkilenen mahalleler: Zafer, Kocasinan Merkez ve Fevzi Çakmak.

BAĞCILAR

19 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Etkilenen mahalle: Hürriyet Mahallesi.

BEYLİKDÜZÜ

19 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması yapılacaktır.

Etkilenen mahalleler: Dereağzı, Adnan Kahveci ve Kavaklı.

19 Aralık 2025 saat 14.00 ile 15.00 arasında bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Etkilenen mahalle: Yakuplu Merkez.

AVCILAR

19 Aralık 2025 saat 14.00 ile 15.00 arasında bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Etkilenen mahalle: Cihangir.

ESENYURT

19 Aralık 2025 saat 08.00 ile 09.30 arasında önleyici bakım çalışması yapılacaktır.

Etkilenen mahalleler: Bağlarçeşme, Koza ve Orhan Gazi.

19 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında bakım çalışması kapsamında havai hat bakımı yapılacaktır.

Etkilenen mahalle: Akçaburgaz.

19 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım kapsamında SCADA ve OSOS çalışması yapılacaktır.

Etkilenen mahalle: Yenikent.

GÜNGÖREN

19 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması yapılacaktır.

Etkilenen mahalleler: Gençosman ve Sanayi.

19 Aralık 2025 saat 09.00 ile 18.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması yapılacaktır.

Etkilenen sokaklar: Balkan, Dişbudak, Kavak, Kıvırcık, Malazgirt, Murat Paşa, Sami Paşa, Tiryaki Hasan Paşa, Yeşilyurt, Yunus Emre, Çaldıran ve Çınarlar.

KÜÇÜKÇEKMECE

19 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması yapılacaktır.

Etkilenen mahalle: Atakent.

19 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması yapılacaktır.

Etkilenen mahalle: Cennet.

SULTANGAZİ

19 Aralık 2025 saat 09.00 ile 18.00 arasında ekonomik ömür nedeniyle yenileme çalışması yapılacaktır.

Etkilenen mahalle: Cebeci.

19 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması yapılacaktır.

Etkilenen mahalle: Eski Habipler.

19 Aralık 2025 saat 10.00 ile 16.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması yapılacaktır.

Etkilenen mahalleler: Sultançiftliği, 50. Yıl ve İsmetpaşa.

Onur BAYRAM
