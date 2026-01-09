İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 10-11 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

10 Ocak 2026 tarihinde 08.00 ile 12.00 saatleri arasında Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yazgı ve Zihni sokaklar ile Taşoluk Mahallesi Farabi, Pir Sultan Abdal, Seyyare, Özgenalp, İslam ve Şengün sokaklarda kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Merkez Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Sokak'ta diğer altyapı kuruluşlarının çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAHÇELİEVLER

10 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kocasinan Merkez Mahallesi'nde bulunan 2. Zafer, Erenler 2, Eski Edirne Yolu, Hanım, Kandil, Kandilli 1, Karamurat, Kuşçu, Mumcu, Pınar 1, Zafer, Şamdan ve Şefkat sokaklarda abone bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Çobançeşme Mahallesi Aşiyan 1, Bilge 1, Can, Canan 1, Canım, Ferah, Vadi 1 ve Şimşek sokaklarda yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle kesinti yapılacaktır.

10 Ocak 2026 tarihinde 10.00 ile 20.00 saatleri arasında Hürriyet Mahallesi Gazi 1 Sokak ile Birlik 1, Eraslan, Mahmutbey sokaklarında abone bağlantısı sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

10 Ocak 2026 tarihinde 00.00 ile 08.00 saatleri arasında Çakmaklı Mahallesi genelinde SCADA ve OSOS yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

10 Ocak 2026 tarihinde 00.00 ile 08.00 saatleri arasında Akçaburgaz Mahallesi'nde SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 08.00 ile 10.00 saatleri arasında Çınar Mahallesi 1394 ve 1450 sokaklar ile Örnek Mahallesi 1450, 1452, 1453, 1454, 1455, 1458, Erzurum Kongre ve Fikri Sönmez sokaklarda abone bağlantısı nedeniyle kesinti yapılacaktır.

08.00 ile 10.00 saatleri arasında ayrıca Selahaddin Eyyubi, Talatpaşa, Yeşilkent ve Örnek mahallelerinde belirtilen sokaklarda abone bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

10 Ocak 2026 tarihinde 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Orhan Gazi Mahallesi genelinde abone bağlantısı sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

10 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Hürriyet Mahallesi 304 ve 305 sokaklarda önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Karalitepe, Yenidoğan ve Yıldıztabya mahallelerinde belirtilen sokaklarda ekonomik ömür yenileme çalışması nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

12 Ocak 2026 tarihinde 08.00 ile 18.00 saatleri arasında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde önleyici bakım çalışması yapılacaktır.

12 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Karadeniz Mahallesi genelinde, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ise Karalitepe, Yenidoğan ve Yıldıztabya mahallelerinde yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

KAĞITHANE

11 Ocak 2026 saat 23.00 ile 12 Ocak 2026 saat 07.00 arasında Hürriyet ve Çağlayan mahallelerinde bulunan sokaklarda önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ZEYTİNBURNU

10 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Sümer Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Sokak'ta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.