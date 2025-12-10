İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 10-11 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı)

Etkilenen Bölgeler:

Merkez Mahallesi Medîha Sokak

Yassıören Mahallesi genel bölge

Hadımköy Mahallesi genel bölge

Merkez Hadımköy Mahallesi Mevlana Sokak

Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 08.00 – 16.00

Avcılar

Kesinti Nedeni: Abone ve Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Denizköşkler Mahallesi Kemal Sunal Sokak

Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Havai Hat Bakımı)

Etkilenen Bölgeler:

Denizköşkler Mahallesi Balıkçı Sokak

Dr. Sadık Ahmet Sokak

Koru Çıkmazı

Turna Sokak

Çukur Sokak

Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 09.00 – 17.00

Bahçelievler

Kesinti Nedeni: Abone ve Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Bahçelievler Mahallesi 500. Yıl Sokak, Deli Hüseyinpaşa Sokak, Ferit Selimpaşa Sokak

Siyavuşpaşa Mahallesi Ferit Selimpaşa Sokak

Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 07.00 – 11.00

Kesinti Nedeni: Abone ve Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Sokak, Küçük Çınar Sokak, Mustafa Kemalpaşa Sokak, Zeytinlik Sokak

Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 08.00 – 12.00

Kesinti Nedeni: Manevra Çalışması

Etkilenen Bölgeler:

Kocasinan Merkez Mahallesi Aygül Sokak, Egemenlik Sokak, Karadeniz Sokak, Nadide Sokak, Tomurcuk Sokak, Çiğdem 2 Sokak

Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı)

Etkilenen Bölgeler:

Kocasinan Merkez Mahallesi Akgüvercin Sokak, Ara Sokak, Birlik 2 Sokak, Karadeniz Sokak, Konak Sokak, Koçlar Sokak, Lale 3 Sokak, Ordu Sokak, Turna Sokak, Şehit Fikret Söğütler Sokak

Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 09.00 – 17.00

Bayrampaşa

Kesinti Nedeni: Abone ve Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Yıldırım Mahallesi Büyükada Sokak, Piri Reis Sokak, Şehit Kamil Balkan Sokak

Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 08.00 – 15.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı)

Etkilenen Bölgeler:

Yenidoğan Mahallesi Hilal Sokak

Bağcılar Fatih Mahallesi 1848. Sokak

Eyüpsultan Rami Yeni Mahallesi Abdiağa Sokak, Boşnak Hüseyin Sokak, Havuzbaşı Sokak, Zülfikar Sokak, İmam Rüstem Sokak, İslambey Sokak

Eyüpsultan İslambey Mahallesi Serifinaz Sokak ve İslambey Sokak

Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi Kılıç Sokak

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi 19 Mayıs Sokak, Arş Sokak, Avcı Sokak, Ceyhan Çıkmazı, Ceylan Sokak, Eyüp Sokak, Eğridere Sokak, Gülova Sokak, Gültepe Sokak, Güney Çıkmazı, Havuzbaşı Sokak, Peyman Sokak, Reyhan Sokak, İslambey Sokak

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Aklar Sokak, Harman Çıkmazı, Marmara Sokak, Patika Sokak

Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 13.00 – 18.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı)

Etkilenen Bölgeler:

Kocatepe Mahallesi 33. Sokak

Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 13.00 – 18.00

Beylikdüzü

Kesinti Nedeni: Yatırım ve Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Bölgeler:

Gürpınar Merkez Mahallesi genel bölge

Gürpınar Mahallesi genel bölge

Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 09.00 – 17.00

Gaziosmanpaşa

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Havai Hat Bakımı)

Etkilenen Bölgeler:

Yeni Mahalle 547. Sokak, 548. Sokak, 550. Sokak, 594. Sokak, 597. Sokak, 599. Sokak, 599/1 Sokak, 599/2 Sokak

Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 09.00 – 18.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Önleyici Bakım)

Etkilenen Bölgeler:

Yeni Mahalle 541/1 Sokak, 594. Sokak, 595. Sokak, Cebeci Sokak

Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 09.00 – 18.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı)

Etkilenen Bölgeler:

Merkez Mahallesi Ali Galipbey Sokak, Halitpaşa Sokak, Huzur Sokak, Necatibey Sokak

Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 13.00 – 18.00