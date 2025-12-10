İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 10-11 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 10 Aralık günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 10 Aralık günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ARALIK
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
Arnavutköy
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı)
Etkilenen Bölgeler:
Merkez Mahallesi Medîha Sokak
Yassıören Mahallesi genel bölge
Hadımköy Mahallesi genel bölge
Merkez Hadımköy Mahallesi Mevlana Sokak
Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 08.00 – 16.00
Avcılar
Kesinti Nedeni: Abone ve Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler:
Denizköşkler Mahallesi Kemal Sunal Sokak
Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Havai Hat Bakımı)
Etkilenen Bölgeler:
Denizköşkler Mahallesi Balıkçı Sokak
Dr. Sadık Ahmet Sokak
Koru Çıkmazı
Turna Sokak
Çukur Sokak
Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 09.00 – 17.00
Bahçelievler
Kesinti Nedeni: Abone ve Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler:
Bahçelievler Mahallesi 500. Yıl Sokak, Deli Hüseyinpaşa Sokak, Ferit Selimpaşa Sokak
Siyavuşpaşa Mahallesi Ferit Selimpaşa Sokak
Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 07.00 – 11.00
Kesinti Nedeni: Abone ve Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler:
Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Sokak, Küçük Çınar Sokak, Mustafa Kemalpaşa Sokak, Zeytinlik Sokak
Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 08.00 – 12.00
Kesinti Nedeni: Manevra Çalışması
Etkilenen Bölgeler:
Kocasinan Merkez Mahallesi Aygül Sokak, Egemenlik Sokak, Karadeniz Sokak, Nadide Sokak, Tomurcuk Sokak, Çiğdem 2 Sokak
Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı)
Etkilenen Bölgeler:
Kocasinan Merkez Mahallesi Akgüvercin Sokak, Ara Sokak, Birlik 2 Sokak, Karadeniz Sokak, Konak Sokak, Koçlar Sokak, Lale 3 Sokak, Ordu Sokak, Turna Sokak, Şehit Fikret Söğütler Sokak
Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 09.00 – 17.00
Bayrampaşa
Kesinti Nedeni: Abone ve Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler:
Yıldırım Mahallesi Büyükada Sokak, Piri Reis Sokak, Şehit Kamil Balkan Sokak
Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 08.00 – 15.00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı)
Etkilenen Bölgeler:
Yenidoğan Mahallesi Hilal Sokak
Bağcılar Fatih Mahallesi 1848. Sokak
Eyüpsultan Rami Yeni Mahallesi Abdiağa Sokak, Boşnak Hüseyin Sokak, Havuzbaşı Sokak, Zülfikar Sokak, İmam Rüstem Sokak, İslambey Sokak
Eyüpsultan İslambey Mahallesi Serifinaz Sokak ve İslambey Sokak
Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi Kılıç Sokak
Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi 19 Mayıs Sokak, Arş Sokak, Avcı Sokak, Ceyhan Çıkmazı, Ceylan Sokak, Eyüp Sokak, Eğridere Sokak, Gülova Sokak, Gültepe Sokak, Güney Çıkmazı, Havuzbaşı Sokak, Peyman Sokak, Reyhan Sokak, İslambey Sokak
Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Aklar Sokak, Harman Çıkmazı, Marmara Sokak, Patika Sokak
Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 13.00 – 18.00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı)
Etkilenen Bölgeler:
Kocatepe Mahallesi 33. Sokak
Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 13.00 – 18.00
Beylikdüzü
Kesinti Nedeni: Yatırım ve Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Bölgeler:
Gürpınar Merkez Mahallesi genel bölge
Gürpınar Mahallesi genel bölge
Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 09.00 – 17.00
Gaziosmanpaşa
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Havai Hat Bakımı)
Etkilenen Bölgeler:
Yeni Mahalle 547. Sokak, 548. Sokak, 550. Sokak, 594. Sokak, 597. Sokak, 599. Sokak, 599/1 Sokak, 599/2 Sokak
Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 09.00 – 18.00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Önleyici Bakım)
Etkilenen Bölgeler:
Yeni Mahalle 541/1 Sokak, 594. Sokak, 595. Sokak, Cebeci Sokak
Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 09.00 – 18.00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı)
Etkilenen Bölgeler:
Merkez Mahallesi Ali Galipbey Sokak, Halitpaşa Sokak, Huzur Sokak, Necatibey Sokak
Kesinti Zamanı: 10 Aralık 2025 saat 13.00 – 18.00