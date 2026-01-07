İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi! 7-8 Ocak İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Başakşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Ocak İstanbul Başakşehir su kesintisi saatleri...
BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ
İSKİ Başakşehir su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: KAYABAŞI MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 07.01.2026 09:32:02
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.01.2026 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185