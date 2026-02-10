Haberler

İstanbul BAĞCILAR su kesintisi! 10-11 Şubat İSKİ Bağcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BAĞCILAR su kesintisi! 10-11 Şubat İSKİ Bağcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ Bağcılar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bağcılar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Şubat İstanbul Bağcılar su kesintisi saatleri...

Bağcılar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Şubatgünü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

BAĞCILAR SU KESİNTİSİ

İSKİ Bağcılar su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: MAHMUTBEY MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 10.02.2026 12:06:01

Tahmini Bitiş Tarihi: 10.02.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul BAĞCILAR su kesintisi! 10-11 Şubat İSKİ Bağcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı

TEMU yasağının isim babasından tepki çekecek bir çıkış daha
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı

Trafikte skandal görüntüler! Genç kadının yapmadığı rezillik kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

Fenerbahçe'ye kiralık futbolcusundan kötü haber
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

Taner Çağlı tahliye edildi! Akif'le ilgili olay itiraf: Sevgilimle...
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

Oğullarının ölümü sonrası gelinden şok plan! Duyunca felç geçirdi
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

Fenerbahçe'ye kiralık futbolcusundan kötü haber
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...

Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor
Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı