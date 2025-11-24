İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 24-25 Kasım İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ataşehir su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

Ataşehir su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ÖRNEK MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJİ KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 24.11.2025 10:07:28

Tahmini Bitiş Tarihi: 24.11.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: İNÖNÜ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJİ KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 24.11.2025 10:07:28

Tahmini Bitiş Tarihi: 24.11.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: İÇERENKÖY MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJİ KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 24.11.2025 10:07:28

Tahmini Bitiş Tarihi: 24.11.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185