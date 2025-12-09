İstanbul'a kar ne zaman yağacak, yılbaşında İstanbul'da kar bekleniyor mu?

Hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşmesi ise kar ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. İstanbulluların özellikle merak ettiği bu konuda sorular çoğalmaya devam ediyor: İstanbul'da kar yağışı ne zaman bekleniyor, yılbaşında kar ihtimali var mı?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, aralık ayına ilişkin değerlendirmelerinde yağışların mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirtti. Cebeci, sıcaklıkların özellikle ayın son haftasında kışa özgü değerlere gerilemesinin beklendiğini ifade etti. Kar yağışı için en olası dönemin ise ocak ayının başından şubat ayının ortasına kadar olan süreç olduğunun altını çizdi. Mart ayının ise daha ılıman ve yağışlı geçeceği öngörülüyor.

İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Pazartesi:

Sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 9°C ile 12°C arasında değişecek.

Salı :

Çok bulutlu bir gün öngörülüyor. Sıcaklıklar 8°C – 12°C aralığında.

Çarşamba:

Parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. En düşük 7°C, en yüksek 13°C.

Perşembe:

Aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 8°C – 14°C.

Cuma :

Çok bulutlu bir gökyüzü tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 8°C ile 15°C arasında.

METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI

DOĞU ANADOLU'NUN GÜNEYDOĞUSUNDA YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Son hava durumu analizlerine göre yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda etkili olacak yağışların; Hakkari, Şırnak'ın doğu kesimleri, Siirt'in Pervari ilçesi ile Van'ın güneyinin yüksek bölgelerinde gün boyunca aralıklarla kuvvetli kar yağışına dönüşmesi öngörülüyor. Bu nedenle ulaşımda gecikmeler, yolların buzlanması ve don riskine karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

DENİZLERDE FIRTINA UYARISI

GÜNEY EGE VE DOĞU AKDENİZ'DE RÜZGÂR ŞİDDETLENECEK

Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgârın yarın (09.12.2025) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50–75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in batısında ise rüzgârın bugün (08.12.2025) akşam saatlerinden başlayarak doğu ve kuzeydoğu yönlerinden aynı şiddette fırtına şeklinde etkili olacağı öngörülüyor. Bu bölgede de fırtınanın yarın akşam saatleri itibarıyla zayıflaması bekleniyor.