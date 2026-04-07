İsrail Konsolosluğu SON DAKİKA! Beşiktaş İsrail Konsolosluğu'nda ne oldu? İsrail Konsolosluğu'na saldırı mı düzenlendi?

Gelen son dakika bilgilerine göre, Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu’nun bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından panik ve endişeyle karşılandı.

İSRAİL KONSOLUĞU SON DAKİKA!

Güvenlik güçleri hızla olay yerine yönlendirildi ve bölge çevresinde geniş çaplı bir güvenlik önlemi alındı. Şu an için resmi makamlar tarafından saldırının nedeni ve saldırganların kimliği hakkında net bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL KONSOLUĞU'NDA NE OLDU?

Beşiktaş’ta bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen olayda, silah seslerinin duyulmasıyla birlikte bölge halkında korku ve paniğe yol açtı. Henüz resmi açıklamalar net olmasa da, konsolosluk binasının önünde güvenlik önlemleri artırıldı.

İlk gelen bilgiler, çatışmada 3 şüpheliden 2’sinin öldürüldüğünü, birinin ise ağır yaralı olarak ele geçirildiğini gösteriyor. Polis ekiplerinden de 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuyla ilgili "İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir" açıklamasında bulundu.