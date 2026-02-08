Haberler

Isparta Bursaspor maçı hangi kanalda? Isparta 32 Spor Bursaspor maçı nereden CANLI izlenir?

Isparta Bursaspor maçı hangi kanalda? Isparta 32 Spor Bursaspor maçı nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Isparta ile Bursaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Taraftarlar "Isparta Bursaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Isparta 32 Spor Bursaspor maçı nereden canlı izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve canlı izleme seçenekleri maç öncesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

TFF liglerinde heyecan dorukta! Isparta ile Bursaspor'un karşı karşıya geleceği maç öncesinde futbolseverler, maçın yayınlanacağı kanal ve canlı izleme detaylarını araştırıyor. "Isparta Bursaspor maçı hangi kanalda?" ve "Isparta 32 Spor Bursaspor maçı nasıl canlı izlenir?" sorularının yanıtları bu haberde derlendi.

ISPARTA 32 SPOR - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

TFF 2. Lig'de heyecan devam ediyor. Isparta 32 Spor ile Bursaspor arasında oynanacak kritik mücadele, As TV Bursa ve Bi Kanal üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Maçı televizyon veya internet üzerinden takip edebilirsiniz.

ISPARTA 32 SPOR - BURSASPOR MAÇI AS TV BURSA CANLI İZLEME REHBERİ

As TV Bursa, şifresiz olarak çeşitli platformlardan maç yayını sunuyor. Aşağıdaki kanallardan izleyebilirsiniz:

• D Smart: 96

• Fil Box: 210

• Digiturk: 621

• Kablo TV: 83

• Turkcell TV+: 46

• Tivibu: 139

Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden de As TV Bursa yayınını rahatlıkla takip edebilirsiniz.

ISPARTA 32 SPOR - BURSASPOR MAÇI Bİ KANAL CANLI İZLEME REHBERİ

Bir diğer alternatif yayın kanalı olan Bi Kanal, şifresiz olarak maç yayını sunuyor. İzleyebileceğiniz platformlar:

• Digiturk: 71

• D Smart: 100

• Kablo TV: 1

Bi Kanal yayınını Türksat uydusu ve internet üzerinden de izlemek mümkün.

ISPARTA 32 SPOR - BURSASPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Isparta 32 Spor ile Bursaspor arasındaki mücadele, 08 Şubat Pazar günü gerçekleşecek.

ISPARTA 32 SPOR - BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, saat 15:00'te başlayacak ve futbolseverlere keyifli bir karşılaşma izleme fırsatı sunacak.

ISPARTA 32 SPOR - BURSASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

TFF 2. Lig karşılaşması Isparta Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi avantajını Isparta 32 Spor kullanacak.

Osman DEMİR
