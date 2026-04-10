İsmail Yüksek Kayserispor maçında neden yok, İsmail Yüksek sakat mı, cezalı mı, yedek mi, İsmail Yüksek nerede?

İsmail Yüksek nerede? Kayserispor - Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarların aklındaki en büyük soru işareti İsmail Yüksek oldu. Deneyimli orta saha oyuncusunun kadroda yer almaması ya da yedek kalması büyük merak uyandırıyor. Peki İsmail Yüksek sakat mı, cezalı mı, yoksa teknik direktörün tercihi mi?

3 İSİM KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe'nin Kayserispor deplasmanı kamp kadrosunda İsmail Yüksek, Edson Alvarez ve Marco Asensio'ya yer verilmedi. Üç yıldız oyuncunun birden kadroda bulunmaması, maç öncesi gündemin en çok konuşulan konusu haline geldi.

İSMAİL YÜKSEK'E NE OLDU?

Tecrübeli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, hafta içinde yalnızca bir antrenman seansına çıkabildi. Bu gelişme üzerine teknik heyet, Yüksek'i kamp kadrosuna dahil etmeme kararı aldı.

KADROLAR AÇIKLANDI, GÖZLER İLK 11'DE

Sarı-lacivertli yönetim, Kayserispor deplasmanı öncesinde kamp kadrosunu resmen açıkladı. Üç eksikle sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik heyetin ilk 11 tercihi ise merakla bekleniyor.