Islak mendil yasaklanacak mı, ıslak mendil neden yasaklanıyor?

Güncelleme:
Avrupa Birliği, geçtiğimiz ay aldığı ortak kararla, doğada parçalanmayan ve plastik içerdiği belirlenen ıslak mendillerin tüm üye ülkelerde satışını yasaklama kararı aldı. Bu gelişme, "Islak mendiller tamamen yasaklanacak mı?" ve "Neden böyle bir yasak gündemde?" sorularını da beraberinde getirdi.

Türkiye'de de Ticaret Bakanlığı, çevreye zarar veren ve biyolojik olarak çözünmeyen plastik içerikli ıslak mendiller için kısıtlama hazırlığında. Avrupa'daki düzenlemenin Türkiye'de de uygulanması durumunda, özellikle bebek bakımından ev temizliğine ve kişisel hijyene kadar birçok alanda kullanılan ıslak mendillerin büyük kısmı raflardan çekilebilir. Bu nedenle, "Islak mendiller yasaklanıyor mu?" ve "Bu yasak hangi gerekçeyle geliyor?" soruları gündemin ana maddeleri arasında yer alıyor.

ISLAK MENDİL YASAKLANACAK MI?

Benzer bir düzenleme için Türkiye'de de Ticaret Bakanlığı'nın hazırlık yürüttüğü, üreticilerle temas kurulduğu iddia edilirken, yapılan incelemeler Türkiye'nin dünya genelinde en çok ıslak mendil tüketen ülkeler arasında üst sıralarda yer aldığını gösteriyor.

MARKET RAFALARINDAN KALDIRILABİLİR

Tuvalet kâğıtlarının aksine plastik bazlı ıslak mendiller suda erimediği için hem geri dönüşüm süreçlerine hem de çevreye ciddi zarar veriyor. Uzmanlar, bu tür ürünlerin kanalizasyon sistemlerinde yoğun tıkanmalara yol açtığını ve ev tesisatlarındaki arızaların önemli bir bölümünün çözünmeyen mendillerden kaynaklandığını vurguluyor.

Avrupa ülkelerinde art arda uygulanmaya başlayan yasak ve kısıtlamalar kapsamında marketler ile üreticilere 1 Ocak 2026'ya kadar uyum süresi tanındı. Bu uygulamanın, dünyanın birçok ülkesinde de örnek alınması bekleniyor. Ayrıca gelecek yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 197 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek COP31 İklim Zirvesi'nde benzer çevresel adımların küresel ölçekte teşvik edilmesi planlanıyor.

