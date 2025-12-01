Haberler

İrfan Balıoğlu kimdir, neden öldü? İrfan Balıoğlu kaç yaşında, nereli?

İrfan Balıoğlu kimdir, neden öldü? İrfan Balıoğlu kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Türkiye mühendislik camiası, Dr. İrfan Balıoğlu'nun vefatıyla büyük bir kayıp yaşadı. Balkar Mühendislik'in kurucusu İrfan Balıoğlu kimdir? İrfan Balıoğlu öldü mü, neden öldü? İrfan Balıoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli inşaat mühendislerinden biri, Balkar Mühendislik'in kurucusu Dr. İrfan Balıoğlu, yaşamını yitirdi. Peki, İrfan Balıoğlu kimdir? İrfan Balıoğlu öldü mü, neden öldü? İrfan Balıoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar...

İRFAN BALIOĞLU KİMDİR?

1946 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dünyaya gelen Dr. İrfan Balıoğlu, ilk eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra 1957 yılında ailesiyle İstanbul'a taşındı. Eğitim hayatına Ortaköy 23. İlkokulu, Gazi Osman Paşa Ortaokulu ve Kabataş Lisesi'nde devam etti. 1963-1968 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi'nden mezun olan Balıoğlu, yapı proje mühendisliği alanına yönelerek kısa sürede sektörde öne çıkan isimlerden biri oldu.

1970 yılında kurduğu Balkar Mühendislik ile Türkiye'de sanayi ve endüstri yapılarının önemli projelerine imza atan Balıoğlu, özellikle Pendik Diesel, Gebze AEG-ETİ, Habaş ve UM Denizcilik fabrikalarının konstrüksiyon projelerinde kilit roller üstlendi. Ayrıca Arabistan, Libya, Rusya ve Türkmenistan gibi ülkelerde uluslararası projelere liderlik ederek Türk mühendisliğinin prestijini yurt dışında da pekiştirdi.

İRFAN BALIOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Dr. İrfan Balıoğlu'nun ölüm nedeni, FSHD (Fascioscapulohumeral Musküler Distrofi) ile uzun yıllar süren mücadelesi bağlamında gündeme geldi. Bu nadir kas hastalığı, Balıoğlu'nun yaşamını etkileyen önemli sağlık sorunlarından biri olarak biliniyordu. Hayatı boyunca hastalığa karşı azmi ve bilime olan katkılarıyla tanındı.

İrfan Balıoğlu kimdir, neden öldü? İrfan Balıoğlu kaç yaşında, nereli?

İRFAN BALIOĞLU HASTALIĞI NEYDİ?

İrfan Balıoğlu, FSHD olarak bilinen ve kas zayıflığına yol açan nadir bir genetik hastalıkla mücadele ediyordu. Bu hastalıkla mücadelede vakıf kurarak tüm varlığını bağışlaması, onun sadece bir mühendis değil aynı zamanda büyük bir mücadele ve dayanışma insanı olduğunu ortaya koydu.

İTÜ İnşaat Fakültesi, Balıoğlu için yaptığı açıklamada onu "mühendislik dünyasında doldurulamayacak bir değer" olarak nitelendirirken, yüzlerce mühendisin yetişmesine katkı sağladığını ve Türkiye'de yapı mühendisliğinin ilerlemesinde derin izler bıraktığını vurguladı.

İRFAN BALIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

78 yaşında yaşamını yitiren Dr. İrfan Balıoğlu, uzun ve başarılı bir mühendislik kariyerinin ardından aramızdan ayrıldı.

İRFAN BALIOĞLU NERELİ?

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dünyaya gelen Balıoğlu, 1957 yılında ailesiyle İstanbul'a taşınmış ve eğitimini burada tamamlamıştır. İstanbul'da başlayan eğitim ve meslek hayatı, onu Türkiye'nin ve dünyanın prestijli projelerine imza atan bir mühendis haline getirmiştir.

