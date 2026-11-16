İrem Derici kaç yaşında, evlendi mi? İrem Derici kimdir?

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İrem Derici 39 yaşında ve henüz evlenmedi. 21 Mart 1987 doğumlu şarkıcı, DJ Melih Kunukçu ile şubatta nişanlandı ve kasım başında nikâhın aralıkta kıyılacağını söylemişti; bu hafta Kıbrıs'taki konseri öncesinde düğün tarihi yeniden sorulunca verdiği yanıt ise çok kısaydı: "Paramız kalmadı!"

İREM DERİCİ KAÇ YAŞINDA?

İrem Derici 39 yaşında. 21 Mart 1987'de İstanbul'da doğdu, yani mart ayında 40'ına girecek.

İREM DERİCİ EVLENDİ Mİ?

İrem Derici evlenmedi, Melih Kunukçu ile nişanlı. Kıbrıs'ta muhabirlerin sorularını yanıtlarken yaz boyunca kazandığı bütün parayı evinin tadilatına harcadığını ve banka hesabındaki paranın her gün biraz daha azaldığını anlattı. "Kasa boş, kasa bomboş" dedi. Düğünün ertelendiğini açıkça söylemedi.

Aralık planını 4 Kasım 2026'da açıklamış, gün vermemişti. Kunukçu ise eylülde düğün için 2027'yi düşündüklerini, ama nikâhın 2026'ya da çekilebileceğini söylemişti.

İREM DERİCİ'NİN NİŞANLISI KİM?

İrem Derici'nin nişanlısı DJ Melih Kunukçu. Evlenme teklifini Burak Bulut ile Eda Sakız'ın düğününde yapan Kunukçu ile Derici, 3 Şubat 2026 akşamı ailelerin ve yakın arkadaşların katıldığı küçük bir törenle nişanlandı.

İREM DERİCİ KİMDİR?

İrem Derici pop şarkıcısı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda liseyle birlikte piyano okudu, ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldu ve müziğe profesyonel olarak geçmeden önce bir süre reklam ajansında metin yazarı olarak çalıştı.

Onu geniş kitleler 2011'de, O Ses Türkiye'nin ilk sezonunda tanıdı. Yarışmada yarı finale çıktı. İlk teklisi "Bensiz Yapamazsın" bir yıl sonra, 2012'de yayımlandı; 2016'da da Rising Star Türkiye'de jüri koltuğuna oturdu.

İREM DERİCİ'NİN ŞARKILARI NELER?

İrem Derici'nin en çok bilinen şarkıları "Kalbimin Tek Sahibine", "Zorun Ne Sevgilim" ve "Dantel". 2014'te çıkan "Kalbimin Tek Sahibine" birçok ödül aldı. İlk stüdyo albümü Dantel 2016'da, ikincisi Sabıka Kaydı 2018'de çıktı.