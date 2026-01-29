İRAN'IN ASKERİ GÜCÜ: İran'ın askeri gücü nedir, dünyada kaçıncı sırada?

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "devasa donanma geliyor" açıklaması, Orta Doğu'daki tansiyonu yeniden zirveye taşıdı. Tahran yönetimi ise olası bir saldırıya karşı sert bir yanıt vereceklerini duyurdu. Bu gelişmeler, İran'ın askeri kapasitesini ve bölgesel güç dengelerini yeniden gündeme taşıdı. Peki, İran'ın askeri gücü nedir? İran'ın askeri gücü dünyada kaçıncı sırada? Detaylar...

İRAN'IN ASKERİ GÜCÜ NEDİR?

İran, ambargolar ve uzun yıllar süren dış baskılara rağmen askeri kapasitesini önemli ölçüde korumayı başardı. Özellikle personel sayısı, füze programları ve bölgesel stratejik konum, ülkeyi dikkat çeken bir güç yapıyor.

PERSONEL GÜCÜ: SAYI BAKIMINDAN GÜÇLÜ

Aktif asker: 610.000 – 650.000

Yedek asker: Yaklaşık 350.000

Bu rakamlarla İran, dünya genelinde en kalabalık ordular arasında ilk 15'te yer alıyor. Sayı bakımından güçlü ordusu, özellikle kara ve sınır güvenliği operasyonlarında etkili.

HAVA GÜCÜ: ESKİ UÇAKLAR, YENİ TEKNOLOJİLER

İran Hava Kuvvetleri, büyük ölçüde 1979 öncesi ABD yapımı F-14'ler ve Sovyet ile Çin menşeli uçaklardan oluşuyor. Sayıca güçlü olmasına rağmen modern hava muharebe teknolojisi açısından Batılı ülkelerin gerisinde.

Toplam uçak: 550 – 640

Avcı/önleme uçakları: 150 – 180

Saldırı uçakları: 160+

Nakliye uçakları: 100+

Helikopter: 400+

Bununla birlikte İran, hava gücündeki teknolojik açığı insansız hava araçları (İHA) ve füze programları ile kapatmaya çalışıyor. Özellikle "Şahid" serisi İHA'lar, son yıllarda İran'ın savunma alanındaki en dikkat çekici unsuru.

KARA GÜCÜ: SAYI FAZLA, TEKNOLOJİ SINIRLI

İran kara kuvvetleri, modern teknoloji açısından sınırlı olsa da sayı bakımından güçlü bir kapasite sunuyor.

Tank: Yaklaşık 2.000 (T-72S, Zülfikar ve Karrar)

Zırhlı araç: 4.300+

Çok namlulu roketatar: 1.900+

Topçu sistemleri: 2.700+

Kara kuvvetlerinin büyük kısmı sayı avantajına dayanıyor; modern savaş teknolojisi ve hava desteği açısından Batılı orduların gerisinde kalıyor.

FÜZE VE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

İran'ın en güçlü olduğu alanlardan biri, gelişmiş füze ve hava savunma sistemleri.

Balistik füzeler: Şehab, Fatih, Zülfikar, Hayber Şekan

Menzil: 2.000 – 2.500 km (İsrail ve Doğu Avrupa'yı kapsıyor)

Hava savunma sistemleri: Rus yapımı S-300 ve yerli üretim Baver-373 (S-400 muadili olarak değerlendiriliyor)

Bu kapasite, İran'ı yalnızca bölgesel bir tehdit değil, küresel enerji güvenliğini etkileyebilecek stratejik bir aktör haline getiriyor.

İRAN'IN ASKERİ GÜCÜ DÜNYADA KAÇINCI SIRADA?

Personel sayısı ve füze kapasitesiyle İran, dünya genelinde askeri güç sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor. Aktif ve yedek asker sayısı, kara kuvvetleri büyüklüğü ve bölgesel stratejik avantajlarıyla İran, askeri güç bakımından bölgesel bir süper güç olarak değerlendiriliyor. Ancak hava gücü ve teknolojik altyapı açısından ABD ve Batılı ülkelerin gerisinde kalıyor.

ABD SALDIRIRSA NE OLUR? 7 OLASI SENARYO

BBC analizlerine göre olası bir ABD müdahalesinde İran'ın askeri kapasitesi aşağıdaki senaryolarda gündeme gelebilir:

Sınırlı ve hassas operasyonlar: Nükleer tesisler ve füze üsleri hedef alınabilir.

"Venezuela modeli": Hükümet devrilmez ancak geri adım atmak zorunda kalır.

Askeri yönetim ihtimali: Devrim Muhafızları kontrolü ele alabilir.

ABD üslerine misilleme: Bölgedeki Amerikan tesisleri hedef alınabilir.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması: Küresel petrol ve gaz fiyatları yükselir.

ABD savaş gemisinin vurulması: Büyük askeri ve siyasi kriz oluşur.

Kaos ve iç savaş: 93 milyonluk nüfusla büyük bir insani kriz riski doğar.

Bu senaryolar, İran'ın yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte stratejik bir aktör olduğunu gösteriyor.