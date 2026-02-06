İran'da yaşanan enflasyonun sebebi ABD mi? ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ne açıklama yaptı, İran'daki kur krizinin sebebi nedir?

İran ekonomisi son dönemde ciddi bir kur krizi ve enflasyonla mücadele ediyor. Peki bu ekonomik dalgalanmaların arkasında gerçekten ABD var mı? ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in açıklamaları ve İran'daki gelişmeler, krizin sebeplerine dair dikkat çekici ipuçları sunuyor. Kur krizinin nasıl başladığı, dolar kıtlığının etkileri ve sürecin sonuçları merak edilen konular arasında yer alıyor. Detaylar haberin devamında…

İRAN'DA YAŞANAN ENFLASYONUN SEBEBİ ABD Mİ?

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'daki enflasyonun ABD'nin uyguladığı stratejinin bir sonucu olduğunu belirtti. Bessent, ABD'nin İran'da dolar kıtlığı oluşturduğunu ve bunun Merkez Bankası'nın para basmak zorunda kalmasına yol açtığını, bunun da para biriminin değer kaybı ve enflasyonu tetiklediğini ifade etti.

ABD HAZİNE BAKANI SCOTT BESSENT NE AÇIKLAMA YAPTI?

Scott Bessent, Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı açıklamada, İran'da ABD'nin oluşturduğu dolar kıtlığı ve ekonomik baskının enflasyon ve kur krizine yol açtığını söyledi. Bessent ayrıca İran'daki liderlerin ülkeden "çılgınca" para transfer ettiğini ve bunun "fareler gemiyi terk ediyor" benzetmesiyle sonun yakın olabileceğini gösterdiğini vurguladı.

İRAN'DAKİ KUR KRİZİNİN SEBEBİ NEDİR?

Bessent'e göre İran'daki kur krizinin temel sebebi dolar kıtlığı oluşturulması ve Merkez Bankası'nın bu nedenle aşırı para basmak zorunda kalmasıdır. Bu durum İran para biriminin serbest düşüşe geçmesine, bankaların çökmesine ve enflasyonun patlamasına yol açtı.

BİLEREK Mİ YAPILDI?

ABD Hazine Bakanı, uygulanan stratejinin kasıtlı olduğunu belirtti. Yani İran'da dolar kıtlığı oluşturmak ve ekonomik baskı yaratmak bilinçli bir politika olarak hayata geçirildi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLERLERDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

28 Aralık 2025'te başlayan ve ülke geneline yayılan protestolarda ABD merkezli HRANA'ya göre 6 bin 872 kişi hayatını kaybetti. Resmî açıklamalarda 3 bin 117 kişinin öldüğü bildirilmişti; ölenler arasında hem güvenlik güçleri hem de siviller bulunuyor.