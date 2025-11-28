Haberler

Instagram çöktü mü? 28 Kasım Cuma Instagram neden açılmıyor?

Güncelleme:
Sabah saatlerinden itibaren Instagram kullanıcıları, uygulamada farklı sorunlarla karşılaştı. Fotoğraf ve videoların yüklenmemesi, paylaşımlara erişimde yaşanan aksaklıklar ve sayfaların yenilenememesi, kullanıcıların dikkatini çekerken sosyal medyada kısa sürede yoğun bir tartışma başlattı. Peki, Instagram çöktü mü? 28 Kasım Cuma Instagram neden açılmıyor?

28 Kasım Cuma sabahı, Instagram kullanıcıları platformda çeşitli teknik problemlerle karşılaştı. Fotoğraf ve videoların yüklenmemesi ile paylaşımlara erişimde yaşanan aksaklıklar, sosyal medyada hızla gündem olurken kullanıcılar deneyimlerini paylaşarak durumu tartışmaya açtı. Yaşanan gelişmelere dair detaylar haberimizin devamında bulunuyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

28 Kasım Cuma sabahı, birçok Instagram kullanıcısı uygulamada çeşitli erişim sorunlarıyla karşılaştı. Fotoğraf ve videoların yüklenmemesi, hikayelerin açılmaması ve ana sayfanın yenilenememesi, sosyal medyada kısa sürede gündem oluşturdu. Kullanıcılar arasında "Instagram çöktü mü?" sorusu yoğun şekilde tartışıldı.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Uluslararası dijital izleme verileri, sorunun global bir çökmeden kaynaklanmadığını gösteriyor. Bazı bölgelerdeki bağlantı problemleri ve sabah saatlerindeki yoğun veri trafiği, kullanıcıların uygulamaya erişimini zorlaştırdı. Instagram teknik ekipleri, sorunun çözümü için çalışmalarını sürdürüyor.

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Uzmanlar, bu tür aksaklıkların çoğunlukla yoğun trafik veya bölgesel bağlantı sorunlarından kaynaklandığını belirtiyor. Instagram yetkilileri, problemin geçici olduğunu ve platformun kısa süre içinde normale döneceğini açıkladı. Kullanıcılara, uygulamayı güncelleme, cihazı yeniden başlatma ve internet bağlantısını kontrol etme gibi basit önlemler öneriliyor. Teknik ekipler, Instagram'ın en kısa sürede tam kapasiteyle çalışmasını sağlamak için süreci yakından takip ediyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
