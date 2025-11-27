Haberler

Instagram çöktü mü? 27 Kasım Perşembe Instagram neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü? 27 Kasım Perşembe Instagram neden açılmıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sabah saatlerinden itibaren Instagram kullanıcıları, uygulamada çeşitli problemler yaşamaya başladı. Fotoğraf ve videoların açılmaması, paylaşımlara erişimde yaşanan aksaklıklar ve sayfaların yenilenememesi, kullanıcıların dikkatini çekti ve sosyal medyada kısa sürede yoğun bir tartışma başlattı. Peki, Instagram çöktü mü? 27 Kasım Perşembe Instagram neden açılmıyor?

27 Kasım Perşembe sabahı, Instagram kullanıcıları platformda çeşitli teknik aksaklıklarla karşılaştı. Fotoğraf ve videoların yüklenmemesi ile paylaşımlara erişimde yaşanan sorunlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oluşturdu; kullanıcılar deneyimlerini paylaşarak yaşananları tartışmaya açtı. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

27 Kasım Perşembe sabahı, birçok Instagram kullanıcısı uygulamada çeşitli erişim sorunlarıyla karşılaştı. Fotoğraf ve videoların yüklenmemesi, hikayelerin açılmaması ve ana sayfanın yenilenememesi, sosyal medyada kısa sürede gündem oluşturdu. Kullanıcılar arasında "Instagram çöktü mü?" sorusu yoğun şekilde tartışıldı.

Instagram çöktü mü? 27 Kasım Perşembe Instagram neden açılmıyor?

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Uluslararası dijital izleme verileri, sorunun global bir çökmeden kaynaklanmadığını ortaya koyuyor. Bazı bölgelerdeki bağlantı problemleri ve sabah saatlerinde artan veri trafiği, kullanıcıların uygulamaya erişimini zorlaştırdı. Instagram teknik ekipleri, sorunun çözümü için çalışmalarını sürdürüyor.

Instagram çöktü mü? 27 Kasım Perşembe Instagram neden açılmıyor?

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Uzmanlar, bu tür aksaklıkların genellikle yoğun trafik veya bölgesel bağlantı sorunlarından kaynaklandığını belirtiyor. Instagram yetkilileri, problemin geçici olduğunu ve platformun kısa süre içinde normale döneceğini açıkladı. Kullanıcılara, uygulamayı güncelleme, cihazı yeniden başlatma ve internet bağlantısını kontrol etme gibi basit önlemler öneriliyor. Teknik ekipler, Instagram'ın en kısa sürede tam kapasiteyle çalışmasını sağlamak için süreci yakından takip ediyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Derbide oynayacak mı? Galatasaray'da Osimhen seferberliği

Derbide oynayacak mı? Osimhen'den haber var
Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor

Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Yurt dışından cep telefonu getirecekler dikkat! IMEI kayıt ücretlerinde büyük artış

IMEI ücretinde büyük artış! Yurt dışından telefon getirmek cep yakacak
Merkez Bankası Başkanı bu ifadeyi ilk kez kullandı: Enflasyon bir virüs gibidir

Paranın patronu bu ifadeyi ilk kez kullandı
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor

Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.