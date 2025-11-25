Instagram çöktü mü? 25 Kasım Salı Instagram neden açılmıyor?

25 Kasım Salı sabahı İstanbul'da Instagram kullanıcıları platformda çeşitli aksaklıklar yaşamaya başladı. Fotoğraf ve videoların yüklenmemesi ile paylaşımlara erişimde yaşanan problemler, sosyal medyada hızla gündem oluşturdu ve kullanıcılar deneyimlerini paylaşmaya başladı. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

25 Kasım Salı sabahı İstanbul'daki Instagram kullanıcıları, uygulamada çeşitli erişim sorunlarıyla karşılaştı. Fotoğraf ve videoların açılmaması, hikayelerin yüklenmemesi ve ana sayfanın yenilenememesi, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken kullanıcılar arasında "Instagram çöktü mü?" sorusu yoğun şekilde tartışıldı.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Uluslararası dijital izleme verileri, sorunun tamamen global bir çökmeden kaynaklanmadığını ortaya koyuyor. Bazı bölgelerdeki bağlantı problemleri ve sabah saatlerinde artan veri trafiği, kullanıcıların uygulamaya erişimini zorlaştırdı. Instagram teknik ekipleri, sorunun çözümü için çalışmalarını sürdürüyor.

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Uzmanlar, bu tür aksaklıkların genellikle yoğun trafik veya bölgesel bağlantı sorunlarından kaynaklandığını belirtiyor. Instagram yetkilileri, problemin geçici olduğunu ve platformun kısa süre içinde normale döneceğini açıkladı. Kullanıcılara, uygulamayı güncelleme, cihazı yeniden başlatma ve internet bağlantısını kontrol etme gibi basit önlemler öneriliyor. Teknik ekipler, Instagram'ın en kısa sürede tam kapasiteyle çalışmasını sağlamak için süreci yakından takip ediyor.