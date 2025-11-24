Haberler

İmralı'ya gidecek heyette kimler var? Abdullah Öcalan ile görüşmeye kimler gidiyor?

İmralı'ya gidecek heyette kimler var? Abdullah Öcalan ile görüşmeye kimler gidiyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin barış ve çözüm sürecinde kritik bir adım daha atılıyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gidiyor. Peki, İmralı'ya gidecek heyette kimler var? Abdullah Öcalan ile görüşmeye kimler gidiyor? Komisyon üyelerine dair detaylar haberimizde!

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya hareket ediyor. Peki, İmralı'ya gidecek heyette kimler var? Abdullah Öcalan ile görüşmeye kimler gidiyor? Detaylar haberimizde!

İMRALI'YA GİDECEK HEYETTE KİMLER VAR?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlatılan Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulan komisyonun bu ziyareti, Türkiye'nin barış ve çözüm girişimlerinin kritik bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Heyetin ulaşımı, görüşme ve teknik detayların tamamı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından organize ediliyor. Her aşamada, görüşme oturma düzeninden güvenlik önlemlerine kadar hassas bir planlama yapıldığı belirtiliyor.

Komisyon heyeti üç önemli isimden oluşuyor:

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman
  • MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız
  • DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit

Heyetin İmralı'ya helikopterle hareket edeceği ve birkaç saat içinde adaya varacağı bildirildi.

İmralı'ya gidecek heyette kimler var? Abdullah Öcalan ile görüşmeye kimler gidiyor?

ABDULLAH ÖCALAN İLE GÖRÜŞMEYE KİMLER GİDİYOR?

Görüşmede, komisyon heyeti teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı dinleyecek ve Türkiye-Kürt ilişkileri, terör örgütü PKK'nın çıkış nedenleri, barış girişimleri ile çözüm önerileri ve yasa yapım süreci hakkında görüşlerini alacak.

Görüşme tutanaklarının güvenlik gerekçesiyle 10 yıl boyunca kapalı tutulacağı ifade edildi. Bu sayede, komisyonun aldığı bilgiler ve Öcalan'ın açıklamaları yalnızca yetkili makamlar tarafından incelenebilecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, görüşme öncesinde sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah'ım" ifadelerini kullanarak heyetin sürece yaklaşımını dile getirdi.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme "Güle güle" dedi
'Pes' dedirten hırsızlık! Pamuk Prenses'in cücelerini çaldılar

"Pes" dedirten olay! Pamuk Prenses'in dört cücesi kaldı
At üstündeyken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti

At binmeye çıkan adam feci şekilde can verdi
Real Madrid'i kendi evlatları yıktı

Şok skor! Real Madrid'i kendi evlatları yıktı
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme "Güle güle" dedi
Yok artık daha neler! Bütün ülke Asensio'yu konuşuyor

Dün gece yaptıkları olay oldu! Bütün ülke onu konuşuyor
CHP'li vekiller bütçe görüşmelerine kasket takarak geldi

CHP'li vekiller bütçe görüşmelerine böyle katıldı
Ferdi Zeyrek'in ölümünde bilirkişi raporu açıklandı: Sızıntı bildirilmemiş

Ferdi Zeyrek'i ölüme götüren detay
Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken kilitlediler

Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken...
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

Kerem'den Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Seyir halindeki otomobilin tavanında twerk yapmaya çalıştı

İstanbul'da seyir halindeki otomobilde skandal görüntü
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.