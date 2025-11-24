Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya hareket ediyor. Peki, İmralı'ya gidecek heyette kimler var? Abdullah Öcalan ile görüşmeye kimler gidiyor? Detaylar haberimizde!

İMRALI'YA GİDECEK HEYETTE KİMLER VAR?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlatılan Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulan komisyonun bu ziyareti, Türkiye'nin barış ve çözüm girişimlerinin kritik bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Heyetin ulaşımı, görüşme ve teknik detayların tamamı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından organize ediliyor. Her aşamada, görüşme oturma düzeninden güvenlik önlemlerine kadar hassas bir planlama yapıldığı belirtiliyor.

Komisyon heyeti üç önemli isimden oluşuyor:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit

Heyetin İmralı'ya helikopterle hareket edeceği ve birkaç saat içinde adaya varacağı bildirildi.

ABDULLAH ÖCALAN İLE GÖRÜŞMEYE KİMLER GİDİYOR?

Görüşmede, komisyon heyeti teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı dinleyecek ve Türkiye-Kürt ilişkileri, terör örgütü PKK'nın çıkış nedenleri, barış girişimleri ile çözüm önerileri ve yasa yapım süreci hakkında görüşlerini alacak.

Görüşme tutanaklarının güvenlik gerekçesiyle 10 yıl boyunca kapalı tutulacağı ifade edildi. Bu sayede, komisyonun aldığı bilgiler ve Öcalan'ın açıklamaları yalnızca yetkili makamlar tarafından incelenebilecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, görüşme öncesinde sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah'ım" ifadelerini kullanarak heyetin sürece yaklaşımını dile getirdi.