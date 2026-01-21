Haberler

Icardi neden yok, yedek mi, cezalı mı, sakat mı, kadroda yok mu?

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, güçlü rakibi Atletico Madrid ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın hangi saatte başlayacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve yayınların şifreli olup olmadığını araştırıyor.

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarların gündemindeki bir diğer konu ise Mauro Icardi'nin durumu. Arjantinli yıldızın neden kadroda yer almadığı merak edilirken; yedek bırakılıp bırakılmadığı, cezası mı olduğu, sakatlık yaşayıp yaşamadığı ya da maç kadrosuna hiç alınmama ihtimali sorgulanıyor.

GALATASARAY – ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanında Galatasaray, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk ediyor. Dev mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini ve başlama saatini merak ediyor. Galatasaray – Atletico Madrid karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY – ATLETICO MADRID MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, NASIL İZLENİR?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşma, TRT 1 üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. TRT 1; uydu, dijital platformlar ve internet yayını aracılığıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Karşılaşma, farklı platformlar üzerinden ek ücret olmadan canlı yayınlanacak.

GALATASARAY – ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Galatasaray ile Atletico Madrid arasındaki karşılaşma, 21 Ocak Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY – ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbul'da oynanacak kritik mücadele, 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, prime time saatinde TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

GALATASARAY – ATLETICO MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray'ın Atletico Madrid'i ağırlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı taraftarların tribünleri doldurması bekleniyor.

ICARDI NEDEN YOK, KADRODA MI?

Galatasaray'da maç öncesi en çok merak edilen konuların başında Mauro Icardi'nin durumu geliyor. Arjantinli yıldız futbolcunun ilk 11'de yer almaması dikkat çekerken, Icardi'nin yedekler arasında bulunduğu açıklandı.

Osman DEMİR
