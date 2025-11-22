Icardi neden yok, neden oynamıyor? Gençlerbirliği maçı kadroda Icardi neden yok?

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Icardi Gençlerbirliği maçında neden yok? Mücadele saat 20.00'de RAMS Park'ta başlayacak ve karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün olacak.

İCARDİ NEDEN OYNAMIYOR?

Galatasaray'ın Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde açıklanan kadro bilgilerinde Mauro Icardi'ye ilişkin herhangi bir detay yer almadı. Maç önü paylaşılan ilk 11'de oyuncunun adı bulunmadığı için Arjantinli futbolcunun bu mücadelede görev almadığı görüldü. Verilen bilgilerde Icardi'nin sakatlığı, cezası ya da başka bir nedenle kadro dışında kalmasına dair açıklama geçmedi ve oyuncunun durumu hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Maçın 11'leri şöyle:

Galatasaray 11: Günay, Singo, Abdülkerim, Sanchez, Kazımcan, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Sallai, Barış Alper Yılmaz.

Gençlerbirliği 11: Ricardo, Hanousek, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, Koita, Tongya, Niang.

İCARDİ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA NEDEN YOK, SAKAT MI?

Milli arada Okan Buruk tarafından futbolculara verilen dört günlük izin süresini 10 güne uzatan Arjantinli yıldızın Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyordu.