Icardi gidiyor mu, Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Icardi, yaptığı paylaşımda taraftarlara seslenerek, "Merak etmeyin, sözleşmem tamamlandığında buradan alnım açık şekilde ayrılırım. Diyelim ki daha erken bir ayrılık olursa, bu tamamen benim vereceğim bir karar olur, kimsenin değil. Sizlere kocaman bir öpücük gönderiyorum. Birkaç ay daha Icardi'yi izlemeye devam edeceksiniz. Keyfini çıkarın; sonra beni özlersiniz." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından 'Icardi gidiyor mu?' sorusu yeniden gündeme oturdu.

"OLMAYAN BİR HABERİ PAZARLAMAYA MI ÇALIŞIYORSUNUZ?"

Takımdan ayrılacağına dair iddiaları gündeme taşıyan kişilere sert bir yanıt veren Mauro Icardi, paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Adımın ilgi çektiğini ve bazı insanların, kulübün beni arayıp sözleşmemin yenilenmeyeceğini ilettiğini söyleyerek dedikodu üretmeye çalıştığını görüyorum… Oysa ne beni arayan oldu ne de menajerime ulaşan. Dünkü mağlubiyeti gölgelemek için, Haziran 2026'da sona erecek sözleşmemle ilgili olmayan bir haberi gerçekmiş gibi sunmak mı istiyorsunuz? Bunu yaparken görüntümü kullanmanıza izin vermem."

"HERKESE BİR ÖPÜCÜK GÖNDERİYORUM"

GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla dördüncü sezonunu yaşayan 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Galatasaray kariyerinde şimdiye kadar 107 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 68 gol atarken 22 de asist yaptı ve takımın en etkili isimlerinden biri olmayı sürdürdü.