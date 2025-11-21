İki ekip yarın lig tarihinde 99. randevuya çıkarken, gözler yine Icardi'nin durumuna çevrildi. Arjantinli golcünün Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyip giymeyeceği sorusu gündemdeki yerini koruyor. Icardi Gençlerbirliği maçında yok mu, yedek mi? Icardi Gençlerbirliği maçında oynamayacak mı?

GALATASARAY – GENÇLERBİRLİĞİ TARİHİ REKABETİNDE 99. RANDEVU

İki ekip, lig tarihinde yarın 99. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Gençlerbirliği karşısındaki üstünlüğünü sürdürmek isterken, başkent temsilcisi ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA GALATASARAY'IN ÜSTÜNLÜĞÜ

Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda Gençlerbirliği'ne karşı belirgin bir üstünlük kurmuş durumda. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 34 galibiyet elde ederken, Gençlerbirliği 7 kez sahadan galip ayrıldı. 8 karşılaşma ise beraberlikle son buldu. Galatasaray 104 gol atarken, Gençlerbirliği bu karşılaşmalarda 44 gol kaydetti.

SON 7 İÇ SAHA MAÇINDA GALATASARAY'IN SERİSİ

Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladığı son 7 lig maçının tamamını kazanarak önemli bir istatistik yakaladı. Bu müsabakalarda toplam 25 gol atan sarı-kırmızılılar, kalelerinde 6 gol gördü.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısındaki en farklı iki galibiyetini 6-0'lık skorlarla elde etti. Bu sonuçlar, 1999-2000 sezonunun ikinci yarısında ve 2020-2021 sezonunun ilk devresinde oynanan karşılaşmalarda geldi. Gençlerbirliği ise rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında elde ettiği 3-0'lık skorlarla aldı.

ICARDI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA YOK MU, YEDEK Mİ?

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın 99. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken gözler Mauro Icardi'ye çevrilmiş durumda. Taraftarlar, Arjantinli yıldızın bu kritik mücadelede forma giyip giymeyeceğini merak ediyor. Icardi'nin karoda olacak amailk 11'de olup olmayacağı henüz kesinlik kazanmadı.

GALATASARAY – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ BİLGİLERİ

• Maç Günü: 22 Kasım Cumartesi

• Saat: 20.00

• Stadyum: Rams Park, İstanbul

• Yayın: Bein Sports 1

• Platform Bilgisi: Bein Sports 1; Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallardan; Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli şekilde izlenebilecek.