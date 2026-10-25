İbrahim Kaboğlu kimdir? İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli?

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İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu'nun yaşamı ve meslek geçmişi araştırılıyor. Anayasa hukuku alanındaki akademik çalışmalarıyla tanınan Kaboğlu, hukukçuluk ve akademisyenlik kariyerinin yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekili olarak da görev yaptı. 2024 yılında İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen Kaboğlu, 2026 yılında düzenlenen baro başkanlığı seçiminde yeniden aday oldu. Peki, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte İbrahim Kaboğlu'nun hayatı ve kariyeri.

İBRAHİM KABOĞLU KİMDİR?

İbrahim Özden Kaboğlu, anayasa hukukçusu, akademisyen ve siyasetçidir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde anayasa hukuku alanında profesörlük yapan Kaboğlu, akademik çalışmalarının yanı sıra insan hakları ve anayasa hukuku konularındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Kaboğlu, doktora çalışmalarını Ankara Üniversitesi ve Fransa'daki Limoges Üniversitesinde yürüttü. 1987 yılında doçent, 1994 yılında ise profesör unvanını aldı.

Kaboğlu, 2003 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. 2018 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden İstanbul milletvekili seçildi. 2024 yılında ise Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı olarak İstanbul Barosu Başkanı oldu.

İBRAHİM KABOĞLU KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Kaboğlu, 10 Nisan 1950 doğumludur. 25 Ekim 2026 itibarıyla 76 yaşındadır.

İBRAHİM KABOĞLU NERELİ?

İbrahim Kaboğlu, Artvin'in Borçka ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve sonraki eğitim süreçlerinin ardından hukuk alanında akademik kariyer yapan Kaboğlu, anayasa hukuku üzerine çalışmalarıyla meslek yaşamını sürdürdü.

İBRAHİM KABOĞLU'NUN EĞİTİMİ VE AKADEMİK KARİYERİ

İbrahim Kaboğlu, 1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Doktora çalışmalarını Ankara Üniversitesi ve Fransa'daki Limoges Üniversitesinde tamamladı. Akademik kariyerinde 1987 yılında doçent, 1994 yılında profesör oldu.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde anayasa hukuku alanında görev yapan Kaboğlu, anayasal düzen, temel hak ve özgürlükler ile insan hakları konularında çalışmalar gerçekleştirdi. Üniversitedeki görevinden 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çıkarıldı.

İBRAHİM KABOĞLU İSTANBUL BAROSU BAŞKANI NE ZAMAN OLDU?

İbrahim Kaboğlu, İstanbul Barosunun 19-20 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen 127. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçildi. Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı olan Kaboğlu, seçimde 7 bin 197 oy aldı. Böylece İstanbul Barosunun 34. başkanı oldu.

Kaboğlu, 2026 yılında düzenlenen 128. Olağan Genel Kurul kapsamında gerçekleştirilen başkanlık seçiminde de aday oldu. 25 Ekim 2026 itibarıyla oy verme işlemi devam ettiğinden yeni dönem başkanının kesinleşmiş sonucu ayrıca takip edilmelidir.

İBRAHİM KABOĞLU'NUN ESERLERİ NELERDİR?

Anayasa hukuku ve temel haklar alanında akademik yayınları bulunan İbrahim Kaboğlu'nun eserleri arasında şunlar yer alıyor:

Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar)

Özgürlükler Hukuku

Anayasa ve Toplum

Hangi Anayasa?

Hangi İnsan Hakları?

Anayasa Yargısı

Anayasal Sosyal Haklar

Bu eserlerde anayasa hukuku, temel hak ve özgürlükler ile anayasal sistemin çeşitli boyutları ele alınıyor.